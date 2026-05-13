Javier Fernández defiende la innovación en la construcción para acelerar la promoción de vivienda asequible en Sevilla

El alcalde de Dos Hermanas y el presidente de la Diputación, ambos en el centro, en la foto de familia previa al foro sobre vivienda organizado por UGT-FICA. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

DOS HERMANAS (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha participado este miércoles en la apertura de la jornada 'I+D en construcción y vivienda. La construcción del futuro', organizada por la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Sevilla, un foro en el que se han analizado algunos de los principales desafíos del sector.

Entre ellos, la escasez de mano de obra cualificada y el impacto del cambio tecnológico como oportunidad para acelerar procesos constructivos, abaratar costes y aportar mayor flexibilidad para responder a la evolución de las necesidades habitacionales, informa el organismo provincial en una nota de prensa.

Fernández ha destacado al respecto la importancia de foros como este. "La vivienda es, probablemente, el principal problema social que tenemos hoy en España y en Andalucía y además es un problema complejo, sin soluciones fáciles. Porque no hablamos solo de construir viviendas; hablamos de hacerlo a un ritmo suficiente para responder a la demanda y hacerlo, además, de una manera más rápida, más eficiente y más asequible".

En este sentido, el mandatario provincial ha defendido la necesidad de explorar fórmulas de innovación y modernización del sector, un proceso que ha vinculado a la generación de empleo cualificado y oportunidades económicas. También ha valorado que sindicatos, empresarios e instituciones trabajen conjuntamente en materia de vivienda.

"El sector privado tiene legítimamente que obtener beneficios. El problema aparece cuando el mercado, por sí solo, deja fuera a una parte importante de la población. Y ahí es donde tiene que intervenir lo público", ha añadido Fernández, quien ha subrayado, además, que las competencias exclusivas en materia de vivienda corresponden a la Junta de Andalucía, aunque las administraciones locales y provinciales están dispuestas a colaborar aportando suelo, financiación y recursos.

En este contexto, ha recordado que la Diputación, pese a no tener competencias directas en materia de vivienda, ha puesto en marcha un programa de subvenciones dirigido a municipios para la promoción de VPO, con precios máximos de 115.000 euros en venta y 350 euros mensuales de alquiler, destinado a facilitar el acceso a colectivos que no pueden optar al mercado libre, como los jóvenes.

Además, Javier Fernández ha vuelto a defender un urbanismo público, como el que se propone para el Barrio de Quarto, así como modelos de ciudad como el de Dos Hermanas --municipio anfitrión de estas jornadas, que se han desarrollado en la Ciudad del Conocimiento-- convertido en uno de los polos andaluces con mayor volumen de viviendas en construcción, en Entrenúcleos, como resultado de la planificación de ciudad.

"Si somos capaces de impulsar una gran política pública de vivienda, generar suelo, movilizar recursos y construir vivienda asequible durante los próximos años, estaremos dando respuesta a uno de los grandes desafíos sociales que tenemos por delante", ha concluido.

AGENTES SOCIALES Y EXPERTOS

En el acto de apertura han participado también el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés; el secretario general de FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo; y de FICA Sevilla, Manuel Ponce; además del alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez.

La jornada ha reunido a representantes institucionales, agentes sociales y expertos del sector. También ha contado con la participación, como oyentes, de alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior en Proyectos de Edificación y Obra Civil del IES Arenal, de Dos Hermanas.

La programación ha incluido dos mesas de análisis centradas, por un lado, en el papel de la formación, el empleo y la prevención de riesgos laborales en la construcción, con la participación de responsables de la Fundación Laboral de la Construcción de Andalucía, que han abordado, entre otras cosas, la necesidad de actualizar la legislación en materia de prevención.

La segunda mesa se ha orientado hacia el futuro de la construcción y la vivienda, analizando la capacidad del sector como motor económico y social, así como las oportunidades que ofrece la industrialización de la vivienda como vía para modernizar procesos, reducir costes, mejorar la eficiencia y acelerar la construcción de nuevas promociones; en ella, ha participado, entre otros, el gerente de Gaesco, Juan Antonio Aguilera.