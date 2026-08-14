Más de 1.200 nadadores participan en el Circuito Provincial de Natación de la Diputación de Sevilla

DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.260 nadadores se han inscrito para el Circuito Provincial de Natación de Verano 2026, que organiza la Diputación de Sevilla a través del Servicio Técnico de Deportes de su Área de Cultura y Ciudadanía, en una edición que se viene celebrando desde el pasado 7 de julio en fases de clasificación.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, la competición está dirigida a niños de la provincia en edad escolar, en categorías comprendidas desde prebenjamín (personas nacidas en 2018-2019) hasta juvenil (años 2007-2008-2009), tanto femeninas como masculinas, a las que se suma la competición en modalidad de natación adaptada.

En este sentido, el responsable del Deporte provincial, Casimiro Fernández, ha destacado que la actividad tiene un "carácter promocional, participativo y formativo", a la vez que ha explicado que los participantes "compiten en diferentes pruebas de natación, acogiéndose a la normativa general del circuito marcada por el Servicio Técnico de Deportes de la Diputación de Sevilla" . "Al ser jóvenes de promoción deportiva, no pueden poseer licencia federativa vigente", ha añadido.

Las semifinales del Circuito están programadas entre los días 18,19,20 y 21 de agosto y como novedad, se realizará una final conjunta, en una jornada extra del Circuito que se celebrará en Mairena del Alcor (Sevilla) el próximo 3 de septiembre, en la que por primera vez los ocho primeros niños clasificados en cada una de las pruebas y categorías, de entre los nadadores que hayan participado en las semifinales, podrán competir entre sí.

CALENDARIO DE SEMIFINALES DEL CIRCUITO DE NATACIÓN DE VERANO

En el Circuito Provincial de Natación de Verano participan cuatro grupos de municipios, con tres jornadas clasificatorias y una semifinal programada en cada uno de los grupos.

El Grupo 1 comprende a municipios pertenecientes a parte de la Sierra Morena Sevillana: Alcalá del Río, Alcolea del Río, Brenes, Burguillos, Gerena, Guillena La Puebla de los Infantes, Tocina, Villaverde del Río y La Rinconada.

Por su parte, el Grupo 2 incluye municipios del Aljarafe: Aznalcázar, Aznalcóllar, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Sanlúcar la Mayor, Pilas, Umbrete, Valencina de la Concepción y Villamanrique de la Condesa.

Asimismo, el Grupo 3, lo conforman los municipios de La Campiña: Arahal, Paradas, Mairena del Alcor, Utrera, Lebrija, El Cuervo y El Viso del Alcor. Mientras que en el Grupo 4 se integran municipios de la Sierra Sur y otra parte de la Sierra Morena: Estepa, Fuentes de Andalucía, La Campana, La Luisiana, Lora del Río, Écija y Osuna.

En cuanto al calendario de semifinales: la del Grupo 2 se celebra el martes 18, en Pilas ; la del Grupo 1, el miércoles 19, en Villaverde del Río; la del Grupo 4, el jueves 20, en La Campana y por último, la del Grupo 3, el viernes 21, en Mairena del Alcor. Todas las competiciones tendrán lugar a las 10,00 horas.

NATACIÓN ADAPTADA

En natación adaptada, existen dos opciones: nadadores que se han inscrito en la categoría y sexo correspondiente a su edad de participación, según las normas del Circuito, o quienes se han inscrito en la "Categoría Adaptada", sin límite de edad y en la que se están realizando las series necesarias para que naden todas las personas participantes en las correspondientes pruebas que se celebran en cada una de los municipios sede.

En esta línea, la Diputación de Sevilla organiza el Circuito Provincial de Deporte Adaptado, con una jornada específica de Natación Adaptada abierta a personas con discapacidad física, intelectual y parálisis cerebral, cuya celebración está previstas para el próximo 24 de octubre, en la localidad de La Algaba.

En cuanto a los galardones, se ha establecido un premio por clasificación, cuyas medallas se entregarán a los tres primeros clasificados de cada categoría, sexo y prueba en la jornada de la Final conjunta.

Además se entregarán dos trofeos, uno en categoría masculina y otro en la femenina, a los nadadores del Circuito que más hayan progresado desde la temporada anterior a la actual, comparándose las marcas conseguidas en las pruebas disputadas en ambas temporadas. Para ello, se entregará un premio a los tres municipios con mayor participación total, que consiste en un trofeo y un premio especial, que será anunciado en el mismo momento de la premiación

El Servicio Técnico de Deportes de la Diputación ha asumido el establecimiento de los desplazamientos y transportes de las personas participantes en el Circuito así como la garantía en cuanto a la prestación de servicios médico-sanitarios (socorristas correspondientes y ambulancia con personal médico), en cada una de las sedes, además de asegurar la cobertura ante cualquier accidente para deportistas, organizadores y jueces implicados en el Circuito.