Maestre ironiza con una Ayuso que "es la única que consigue casa sin poner un euro" y exige respuestas a Almeida

Archivo - La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, durante la presentación del Refugio Climático del Círculo de Bellas Artes, a 9 de julio de 2026, en Madrid (España). El Refugio climático del CBA es un espacio público acondicionado de - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha ironizado con una presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que es "prácticamente la única madrileña que consigue casa en Madrid sin poner un euro de su bolsillo, ático tras ático", para pasar a poner el foco en el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien "tiene muchas cosas que decir, muchas respuestas que dar".

"Hoy no va a poder esconderse y espero sus palabras", ha reclamado la jefa de la oposición desde el acto de entrega de las Palomas de Bronce de los Bomberos de Madrid.

Maestre ha afeado a Almeida que esté "escondido y en silencio desde el 29 de julio, cuando saltó la polémica relacionada con los áticos de Ayuso" y quiere preguntarle si como "dirigente del Partido Popular se encuentra o no dentro de los que la critican en privado, aunque en público siguen defendiéndola".

También quiere preguntarle que como gestor público "qué le parece el gasto de 6 millones de euros en pagarle una casa por la puerta de atrás a la presidenta de la Comunidad de Madrid" y "como responsable de la disciplina urbanística en Madrid qué le parecen las excusas de que ese ático había sido comprado para convertirse en oficinas, cuando la normativa municipal impide taxativamente que pueda utilizarse para cualquier cosa que no sea para vivir en él".