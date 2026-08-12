Memoria Histórica y el mundo del cómic: Estas son las exposiciones de agosto en la Casa de la Provincia de Sevilla

Archivo - Proyección de un video inmersivo en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla acogerá durante lo que queda de verano diferentes muestras temporales sobre Memoria Histórica, así como otras que divulgarán la cultura a través del cómic.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, hasta el domingo 30 de agosto podrá verse 'Del Olvido a la Luz. Memoria Histórica y Democrática de la Provincia de Sevilla. 1936-2026', un vídeo inmersivo de diez minutos que recorre un siglo de historia de los municipios sevillanos a través de la sublevación, la represión, la resistencia y el proceso de recuperación de la Memoria Democrática en la provincia de Sevilla, que se proyecta en la Sala Provincia, en horario especial: de martes a sábado, de 10,00 a 14,00 horas.

De esta manera, con la edición a cargo de los historiadores Miguel Ángel Melero y Alberto Carrillo Linares, el argumento discurre en torno a una serie de bloques temáticos bien definidos, arrancando con la magnitud de la represión en la provincia, epicentro de una gran violencia tras el golpe de estado de 1936, que dejó un saldo de más de 11.000 víctimas mortales de ejecuciones tanto en la capital como en el medio rural de la provincia, además de recorrer lugares emblemáticos como la casa de Blas Infante, la antigua cárcel de La Ranilla, la comisaría de la Gavidia o el Canal de los Presos.

Además, en el vídeo se explica "la geografía del olvido", que aborda la estimación de que en Sevilla existen entre 130 y 170 fosas comunes, lo que convierte a la provincia en un mapa de tumbas ilegales, que se están intentando rescatar. Se especifican los hitos en la exhumación y reparación, poniendo en valor el impulso actual de la Diputación para financiar trabajos de identificación genética y estudios antropológicos.

Por último, narra la evolución de la lucha por la libertad, diferenciando entre la represión caliente inicial y la represión más selectiva del segundo franquismo --especialmente intensa en la Universidad--, destacando que la Transición no fue un proceso pacífico desde arriba, sino el resultado de una movilización social e intensa resistencia obrera y estudiantil.

PONER EN VALOR LA MEMORIA DEL EXILIO Y EL CÓMIC

La oferta expositiva de la Casa de la Provincia se ha completado con las exposiciones permanentes 'Despacho Plácido Fernández Viagas', 'La Imprenta de San Eloy. Pinturas de Joaquín Sáenz' y otras dos muestras temporales: 'El cuerpo errante. Exilio español, 1939-1975', en la Sala Triunfo hasta finales de octubre, y 'Una colección original. Cómic e ilustración en los fondos de arte de la Diputación de Sevilla', en la Sala Romero Murube, que concluirá su recorrido expositivo el domingo 9 de septiembre.

Ambas exposiciones se pueden visitar en el horario habitual del Organismo: de martes a sábado, de 10,00 a 14,00 y de 18,00 a 21,00 horas; domingo y festivos, de 10,00 a 14.00 horas, mientras los lunes permanecerá cerrado.

Así, 'El Cuerpo Errante. Exilio Español 1939-1975' ha sido un proyecto del Centro de Estudios de Memoria y Derechos Humanos, comisariado por los investigadores Jorge Moreno y Julián López, de manera que han explorado los caminos de la memoria atravesada por el exilio de republicanos españoles mediante objetos como maletas, marcos de fotografías o juguetes; imágenes y documentos, algunos aportados por familiares de personas exiliadas, que conservan en sus formas y desgastes el esfuerzo por mantener vivo un mundo afectivo e ideológico condenado al destierro.

La muestra se ha articulado en dos ejes --comunicación y memoria-- y se ha organizado en seis propuestas expositivas autónomas con un recorrido pensado para que el visitante "se relacione con el pasado desde gestos diversos: girar una imagen para descubrir su reverso, atravesar un bosque de palabras, abrir armarios, sentarse a escuchar voces, cruzar un pasillo sonoro o deambular por un desván".

Este planteamiento ha respondido a una idea central del proyecto: que la memoria no se contempla solo con la mirada, sino que se experimenta con el cuerpo. El recorrido culmina en un desván, concebido como un "espacio de tránsito entre la nostalgia y la acción".

Asimismo, 'Una colección original/Cómic e ilustración en los fondos de arte de la Diputación de Sevilla' ha sido producida por el Área de Cultura y Ciudadanía, con fondos procedentes de la colección de originales que la Diputación iniciara en los años ochenta y con obra nueva, y comisariada por el gestor cultural y especialista en narrativa gráfica, Francisco José Cerrejón.

Con ella, la Institución provincial ha sido pionera en apoyar el estudio y la difusión del cómic como manifestación cultural y artística y es en la actualidad una referencia en esta línea. En la muestra se pueden ver originales seleccionados de las siguientes obras: 'Por culpa de una flor', de María Medem; 'En Vela', de Ana Penyas; 'La Loba Boreal', de Nuria Tamarit; original de Natacha Bustos; 'Totem', de Laura Pérez, y 'Goya', de Fran Galán.

También, las siguientes ilustraciones: cartel de Carnaval de Max, cartel de Carnaval de Gallardo, cartel cantabile de Javier de Juan, portada fama de Fernando Vicente, 'México-España' de Sonia Pulido, 'Memoire de Pompei' de Manuel Ortiz y 'Amor' de Santiago Sequeiros. Además de páginas de cómics de: 'Happy Dog', de Keko; 'El día que llegaron los uranos', de Víctor Aparicio; 'Negra', de Bella Moreno; 'Villa Fortuna', de Martí; 'Casas Viejas', de El Cubri, 'Lechería', de OPS; 'Car Breaking', de Ana Juan; 'Berlín 1939', de Raúl; 'Medusas y ballenas', de Cristina Vela; viñetas de El Roto, y páginas de Max y Daniel Torres.