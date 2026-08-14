El operativo del incendio de Niebla (Huelva) vigila su avance hacia Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

El delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano (d) el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (d) y el presidente de la Diputación Sevilla, Javier Fernández (c). - Francisco J. Olmo - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio forestal declarado en Niebla (Huelva), que desde el pasado miércoles afecta también a la provincia de Sevilla y donde ha sido informado de que se mantiene la vigilancia sobre la evolución del incendio hacia el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, Fernández ha participado en la reunión de coordinación y ha trasladado el "apoyo y la colaboración" de la institución provincial a los equipos que están trabajando en la emergencia. Junto al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha conocido de primera mano la evolución del incendio y la situación de los municipios del entorno, especialmente Aznalcóllar, El Castillo de las Guardas y El Madroño, así como el dispositivo desplegado por el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla.

Según se le han trasladado desde el PMA, en este momento "preocupa especialmente el viento previsto para las próximas horas, con un posible incremento de este entre las 18,00 y las 00,00 horas, circunstancia que puede condicionar el comportamiento del fuego.

Los municipios de El Castillo de las Guardas y El Madroño permanecen prevenidos ante la evolución de la emergencia, sin que por el momento el fuego haya entrado en sus respectivos términos municipales, aunque se han producido desalojos preventivos de la población.

En este sentido, ha indicado que viven "con gran preocupación" las noticias de este incendio, que se ha complicado y que sigue presentando "dificultades importantes por las condiciones en las que está evolucionando", a la vez que ha destacado el trabajo de los técnicos y profesionales que participan en la emergencia y ha asegurado que la Diputación "va a seguir poniendo todos los medios provinciales" al servicio del mando de coordinación de la Junta de Andalucía para "intentar volver a la normalidad lo antes posible".

RECONOCIMIENTO A LOS EFECTIVOS

Asimismo, el presidente provincial ha trasladado su reconocimiento a todos los efectivos que están interviniendo sobre el terreno, incluyendo el personal del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Sevilla, y ha indicado que "en una situación como esta tenemos que estar encima de la emergencia, seguir su evolución y poner a disposición todos los recursos de los que disponemos para proteger a las personas y los bienes".

Mientras tanto, el presidente de la Diputación ha estado acompañado durante su visita por el vicepresidente del Consorcio de Bomberos y alcalde de El Castillo de las Guardas, Gonzalo Domínguez, y ha mantenido contacto también con los alcaldes de Aznalcóllar, Juan José Fernández, y El Madroño, Antonio López, así como con los responsables del dispositivo para conocer la situación de los municipios sevillanos más próximos al incendio.

Por otro lado, el Consorcio Provincial de Bomberos mantiene movilizados desde el pasado lunes en la zona a equipos a una veintena de profesionales, que han intervenido en las distintas fases de la emergencia en función de su evolución, para lo que los efectivos mantienen presencia en el entorno de El Madroño, la pedanía de El Álamo, El Castillo de las Guardas y Aznalcóllar, realizando labores de vigilancia, seguimiento y protección en la interfaz urbano-forestal.

Durante la noche, efectivos del Consorcio han trabajado en la zona de Los Alemanes, en Aznalcóllar, donde han intervenido para proteger varias viviendas ante el avance del fuego, y siguen actuando en la zona.