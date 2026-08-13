Al menos 300 personas atendidas tras el eclipse, la mayoría por dolencias oculares

Varias personas durante el eclipse solar total de 2026 en Soria - Concha Ortega - Europa Press

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 personas han sido atendidas en once comunidades autónomas, la mayoría por dolencias oculares, tras el eclipse total de Sol que ha sumido este miércoles a más de la mitad de España en una profunda e histórica oscuridad.

En concreto, los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid han realizado un total de 101 atenciones médicas relacionadas con el eclipse hasta las 9 horas de este jueves, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad. Las principales causas de estas asistencias han sido mareos, molestias y problemas oculares, así como consultas de ciudadanos para resolver dudas relacionadas con los posibles efectos del fenómeno astronómico.

Osakidetza ha atendido a 58 personas en todo Euskadi con dolencias oculares con sintomatología leve, 22 de ellas en atención primaria y 36 en hospitalaria. La Jefa de Sección de Urgencias en el Hospital Universitario Donostia, Oihana Ormazabal, ha señalado que ha sido "patología leve y no hay ninguna lesión grave que se le pueda atribuir al eclipse de ayer".

En Murcia han sido 32 las personas que han acudido al médico por problemas oftalmológicos relacionados con el eclipse. El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha precisado que ningún caso ha sido grave, ni ha requerido ingreso hospitalario o intervención quirúrgica.

Por su parte, el dispositivo sanitario especial desplegado por el 061 Aragón ha atendido una treintena de asistencias o consultas telefónicas entre el 10 y el 13 de agosto; siendo este miércoles, 12 de agosto, cuando se ha concentrado la mayor parte de ellas, todas leves y fundamentalmente por contusiones y pequeñas curas.

NO SE DESCARTAN MÁS CONSULTAS

Unas 20 personas han sido atendidas en atención primaria o en hospitales de Baleares por lesiones oculares. Además, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió 14 consultas telefónicas. El director de Asistencia Sanitaria del IBSalut, Hermann Ribera, ha explicado que no descartan más atenciones por estas dolencias, puesto que las lesiones se empiezan a desarrollar a partir de las 24 a 48 horas.

También una veintena de atenciones ha realizado el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana (SESCV): tres por problemas de oftalmología leves, once por traumatismos/contusiones, cinco por lipotimias y una por ansiedad durante la jornada de este miércoles.

Por otro lado, la consejera asturiana de Salud, Concepción Saavedra, ha cifrado en 18 el número de consultas en atención primaria que pueden tener relación con el eclipse solar, de los 64 pacientes que se acercaron a sus centros de salud por motivos oculares a partir de las 20.00 horas del miércoles.

Castilla-La Mancha ha registrado 18 incidencias relacionadas principalmente con mareos o malestar general, debido al intenso calor, o consultas por haber visionado el eclipse sin protección; mientras que Navarra ha contabilizado siete atenciones oftalmológicas y dos por calor.

Finalmente, Extremadura ha atendido a tres pacientes por alteraciones visuales. En Cantabria la consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, ha destacado la "absoluta normalidad" y el civismo de la gente durante toda la jornada; precisando que las llamadas al 112 --entre las 15.00 y las 22.00 horas del miércoles-- aumentaron en 52, y los Puestos de Mando Avanzado (PMA) gestionaron la atención de varias incidencias "que nada tuvieron que ver con el eclipse".