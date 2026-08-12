Una quincena de municipios de Sevilla implantan sistemas de gestión de Turismo Inteligente con financiación europea

Foto de recurso de un hombre que observa su portátil - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Quince municipios de las comarcas sevillanas de Sierra Morena y Doñana han completado la implantación de sus respectivos Sistemas de Gestión de Destino Turístico Inteligente (Sgdti), en el marco de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) y con financiación de fondos europeos Next Generation EU. Una actuación coordinada por Inpro, la Sociedad Provincial de Informática de la Diputación de Sevilla.

Según ha detallado el ente provincial en una nota de prensa, el proyecto, adjudicado a la UTE Gothica Consulting-Kit ESG, ha supuesto la puesta en marcha de un sistema integral de gestión turística basado en los requisitos de la norma UNE en municipios de menos de 20.000 habitantes de las comarcas de Sierra Morena de Sevilla y Doñana sevillana.

De esta manera, la iniciativa ha ampliado la aplicación del modelo de Destino Turístico Inteligente a localidades de menor dimensión, con una oferta turística vinculada principalmente a la naturaleza, el patrimonio y la gastronomía.

Por un lado, los diez municipios de Sierra Morena a los que se les ha adjudicado este programa han sido Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto. A su vez, entre los cinco de Doñana han destacado los municipios de Aznalcázar, Isla Mayor, Pilas, La Puebla del Río y Villamanrique de la Condesa.

Por ende, los 15 municipios contarán con un diagnóstico individualizado de su situación turística, un plan director de actuaciones para el período 2026-2030 y una estructura formal de gobernanza, articulada mediante la constitución de un ente gestor del destino en cada ayuntamiento.

VISITAS Y EVALUACIÓN DE 113 REQUISITOS

El proceso ha incluido visitas presenciales a cada municipio, la evaluación de 113 requisitos distribuidos en cinco ejes temáticos como gobernanza, accesibilidad, innovación, tecnología y sostenibilidad y la elaboración, para cada municipio, de un plan director con actuaciones priorizadas y su correspondiente calendario de ejecución.

Debido a ello, las actuaciones comarcales impulsadas desde Inpro se han incorporado a los planes directores municipales, tras garantizar la "coherencia" entre la planificación local y la estrategia conjunta de cada territorio.

Otro de los avances alcanzados ha sido la incorporación de la información de seguimiento de los Sgdti al Sistema de Inteligencia Turística implantado en el marco de los PSTD, lo que ha permitido recopilar y analizar de forma conjunta datos sobre reputación turística online, afluencia de visitantes obtenida mediante sensórica, consultas y visitas a la plataforma provincial de patrimonio.

De este modo, este ecosistema digital se completará con la Plataforma Inteligente para Destinos Turísticos de la Provincia de Sevilla, actualmente en fase de implantación y promovida igualmente por la Diputación de Sevilla a través de Inpro. Este proyecto ha sido enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.