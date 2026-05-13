La Roda de Andalucía (Sevilla) acoge este sábado el Festival de Rock Norte-Sur

Archivo - Imagen de recurso de la Casa Consistorial de La Roda de Andalucía. - AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Roda de Andalucía se prepara para una jornada de música y ocio este sábado, 16 de mayo, con la celebración 'Sur' del Festival de Rock Norte-Sur. La Caseta Municipal será el escenario de una cita cultural "de primer nivel" que busca "descentralizar los grandes espectáculos y acercar los sonidos de la escena nacional al entorno rural".

En este sentido, la actividad comenzará a partir de las 12,30 horas con una programación diseñada para todas las edades. Los más pequeños disfrutarán de talleres infantiles donde podrán hacerse tatuajes temporales de purpurina, chapas rockeras, maquillaje y 'pintapelos' "con el fin de integrarse en la estética festivalera", explica la Diputación en una nota de prensa.

La música llegará de la mano de Rock Star for Kids, con versiones adaptadas de grandes clásicos del rock para el disfrute de niños y niñas.

A mediodía, el festival rendirá homenaje a la gastronomía de la zona con una degustación gratuita de gazpacho o porra andaluza, un dj se encargará de animar al público hasta el inicio de los directos. A partir de las 17,30 horas comenzarán las actuaciones en directo con un orden de bandas que "garantiza una progresión sonora inigualable": Calibre 91: Rock and roll original de Carabanchel (Madrid), con la fuerza de los hermanos Gómez.

A continuación será el turno de Terral, desde Málaga, con su sonido clásico consolidado como uno de los referentes actuales del género, y Tocando Techo --los cacereños aportarán su "identidad propia" con "letras emotivas y melodías pegajosas", mientras que el grupo de Úbeda Guadalupe Plata ofrecerá su "particular visión del blues fusionado con jazz, psicodelia y flamenco".

Asimismo está previsto que actúe La Frontera, la legendaria banda de Javier Andreu y Toni Marmota, que pondrá el broche de oro con su inconfundible estilo 'outlaw' y 'country rock' que los ha convertido en "historia viva" de la música rockera española.

Este festival es un evento promovido por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, entidad que ha trabajado para combinar a la perfección la música, la cultura y el ocio. Tras el aplazamiento al 13 de junio de la cita en El Castillo de las Guardas, este arranque en La Roda de Andalucía supone un "motor cultural clave para la provincia".

Al situar este festival en el entorno de las sierras Sur y Norte, la Diputación impulsa espectáculos "de gran calado" en territorios donde el acceso a estas giras es "habitualmente más complejo", posicionando a estas comarcas como un referente para toda la provincia.