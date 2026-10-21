San Luis de los Franceses ultima en Sevilla los preparativos para coger una nueva edición teatral de Don Juan Tenorio

Los protagonistas del drama de Zorilla durante la presentación del ciclo de representaciones teatrales de 'Don Juan Tenorio'. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La iglesia del Conjunto Monumental de San Luis de los Franceses ultima los preparativos para convertirse en escenario teatral para acoger una nueva edición de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, de la mano de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla.

La programación de Don Juan Tenorio contempla nueve funciones, distribuidas entre finales de octubre y los primeros días de noviembre, coincidiendo con las fechas tradicionalmente vinculadas a la representación de este clásico de la literatura española.

De esta forma, el conjunto se convierte en un marco arquitectónico "especialmente adecuado para recrear la atmósfera de misterio, pasión y espiritualidad que envuelve la obra de Zorrilla", según ha subrayado la Diputación de Sevilla en un comunicado.

En palabras del diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, "San Luis de los Franceses es mucho más que un monumento de extraordinario valor patrimonial; es también un espacio vivo, capaz de acoger propuestas culturales que permiten descubrir y disfrutar de su riqueza desde perspectivas diferentes".

Las funciones están previstas para los días 28, 29, 30 y 31 de octubre, y 1, 4, 5, 6 y 7 de noviembre. Todas ellas se celebrarán en sesión única, con apertura de puertas a las 19,30 horas e inicio de la representación a las 20,00 horas.

Las entradas se pondrán a la venta, mañana, jueves 22 de octubre, a partir de las 11,00 horas, a través de la plataforma www.entradas.com, con un precio general de 5 euros, aunque se contemplan diferentes descuentos.

Cabe mencionar que la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla será la encargada de dar vida a esta nueva puesta en escena de Don Juan Tenorio. La producción cuenta con dirección de Juan Motilla y adaptación de Antonio Campos y el propio Motilla.