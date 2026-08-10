Estas son las actividades que acoge la Diputación de Sevilla esta semana en cinco municipios sevillanos

Imagen de la actuación 'El dientecillo valiente' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cultura y Ciudadanía, acogerá durante esta semana diversas actividades del Circuito 107 en los municipios sevillanos de Algamitas, Villanueva de San Juan, Isla Mayor, Las Navas de la Concepción y Villamanrique de la Condesa.

Según ha detallado el ente provincial en una nota de prensa, durante los cuatros años de mandato se destinará un total de seis millones de euros al Circuito 107 Programa Cultural, que abarcará programaciones desde el teatro infantil y el circo hasta el flamenco y la música de banda.

Desde este lunes, 10 de agosto, comenzará la programación en La Casa de la Cultura, ubicado en el municipio de Algamitas (Sevilla), con la obra 'El dientecillo valiente' a partir de las 20,00 horas. Una obra de teatro infantil que busca "concienciar" a los niños sobre la importancia del cepillado dental. A su vez, en la plaza de la Iglesia de Villanueva de San Juan (Sevilla) se desarrollará este lunes un espectáculo de circo y magia a cargo de la compañía de Los Hermanos Moreno y su espectáculo 'Ale-Hop', a partir de las 21,00 horas.

Este jueves 13 de agosto, en Isla Mayor (Sevilla), a partir de las 20,30 horas en la plaza alcalde José Barco llegará la obra teatral 'Slapstick' de la compañía liderada por Yeyo Guerrero. Asimismo, el municipio de Las Navas de la Concepción recibirá el mismo jueves, 13 de agosto, en la plaza de España, a la cantaora Laura Román con su recital 'Compás de dos sangres', a partir de las 22,00 horas.

Durante la tarde del domingo 16 de agosto, a las 20,30 horas, la Plaza de España de la localidad de Villamanrique de la Condesa acogerá el concierto de marchas procesionales, pasodobles y pasacalles de la Sociedad Filarmónica de Albaida del Aljarafe.

El patio de la Diputación se convertirá, un verano más, en un lugar de encuentro para los amantes del cine. Por solo 5 euros, se podrá disfrutar de pases a películas de gran calidad y programadas para que todos los públicos encuentren en la cartelera los títulos que más se adecuan a sus gustos.

Durante esta semana la cartelera acogerá la película de 'Altas Capacidades', el lunes 10 de agosto; 'Yo te creo', el martes 11 de agosto; 'The Mastermind', el miércoles 12 de agosto; 'Misterioso asesinato en la montaña', el jueves 13 de agosto; 'Un poeta', el viernes 14 de agosto; 'Nuremberg', el sábado 15 de agosto y 'Rebuilding' en versión original, el domingo 16 de agosto.