Últimas semanas para presentar candidaturas a los Premios Turismo de la provincia de Sevilla a la excelencia de personas

DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha señalado que el plazo de presentación de candidaturas a la III edición de los Premios Turismo de la Provincia de Sevilla a la Excelencia de las Personas, permanece abierto hasta el próximo 9 de septiembre.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, esta iniciativa, convocada en colaboración con UGT Sevilla, CCOO de Sevilla y la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), ha alcanzado su tercera edición con el objetivo de poner el foco en las personas que, desde diferentes ámbitos de actividad, hacen posible que la provincia continúe consolidándose como un destino turístico competitivo, sostenible y de calidad.

De esta manera, las bases contemplan la participación de personas mayores de edad, de cualquier nacionalidad, vinculadas al sector turístico y con una trayectoria destacada en ámbitos como la hostelería, la restauración, las agencias de viajes, el transporte turístico, la organización de eventos, la comunicación o cualquier otra actividad relacionada con el turismo.

Asimismo, los requisitos para las personas aspirantes son ser mayor de edad y haber trabajado o contribuido significativamente en cualquiera de los ámbitos del sector turístico y demostrar logros significativos en alguno de estos campos del sector. Las candidaturas, que deberán ser propuestas por terceras personas, empresas o entidades, deberán remitirse hasta el 9 de septiembre en formato digital al correo 'premioturismo@prodetur.es', acompañada de una memoria justificativa de los méritos de la persona candidata.

Así, los datos contenidos en la memoria irán acompañados de la documentación que se considere necesaria para acreditar su veracidad. Además, podrá presentarse documentación adicional una vez finalizado el plazo de admisión de candidaturas, bien a iniciativa propia o bien por que sea requerida por el jurado.

El jurado, integrado por profesionales del sector turístico, será el encargado de seleccionar a las personas galardonadas, cuya distinción se entregará en un acto público institucional, en el que también podrán otorgar reconocimientos o menciones especiales a colectivos, instituciones y empresas, pudiendo concederse estos Premios también a título póstumo.

En este sentido, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha destacado que "el talento, la dedicación y el compromiso de las personas son uno de los principales activos del turismo de nuestra provincia" y que con estos premios buscan "reconocer ese capital humano que hace posible un modelo turístico competitivo, sostenible y de calidad". "Todavía hay tiempo para proponer candidaturas y queremos que ningún perfil con una trayectoria ejemplar se quede sin ser reconocido", ha añadido.