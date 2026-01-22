Unas 400 personas de Huelva participan en la formación en estrategias para afrontar el duelo

Cartel de la formación. - JUNTA DE ANDALUCÍA

Unas 400 personas han participado este miércoles en la sesión virtual de asesoramiento emocional, dirigida a profesionales del ámbito educativo y a familias interesadas en conocer estrategias para afrontar el duelo. Una iniciativa de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva, tras el accidente ferroviario de Adamuz.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, se ha puesto en marcha "una respuesta inmediata y útil" para acompañar emocionalmente a la comunidad educativa tras el grave accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo, "un suceso que ha conmocionado a toda la provincia".

Desde el primer momento, el Gobierno andaluz ha asegurado que quiere estar cerca de las personas, especialmente de los niños, jóvenes, familias y docentes que están viviendo estos días con preocupación, tristeza e incertidumbre. "Porque gobernar también es cuidar, y cuidar empieza por escuchar y acompañar cuando más se necesita".

Con ese objetivo, y gracias a la iniciativa de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Huelva, a través del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa (ETPOE) y, de manera específica, de la coordinadora del Equipo de Orientación Educativa de Punta Umbría se celebró este miércoles una sesión virtual abierta de asesoramiento emocional, dirigida a profesionales del ámbito educativo y a familias interesadas en conocer estrategias para afrontar el duelo y el impacto emocional derivados de esta situación.

La sesión contó con la participación de cerca de 400 personas, lo que demuestra una comunidad educativa "comprometida" y un Gobierno "capaz de dar respuestas útiles y cercanas cuando la ciudadanía lo necesita". En la actividad participó el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva, Carlos Soriano, quien resaltó "la importancia de acompañar a la comunidad educativa en momentos de crisis y de fortalecer los recursos emocionales disponibles en los centros".

"APOYO REAL Y CERCANO"

La jornada fue impartida por Alma Serra, experta en acompañamiento educativo en situaciones de duelo y coautora del manual de la Consejería 'Hacia el agradecido recuerdo', una herramienta práctica pensada para ayudar a docentes de Infantil, Primaria y Secundaria a trabajar el duelo en el aula de manera respetuosa y adaptada a cada edad.

Durante la sesión se ofrecieron pautas claras y aplicables en el día a día de los centros: cómo acompañar emocionalmente al alumnado, cómo detectar cambios de comportamiento derivados del miedo o la ansiedad, cómo gestionar el llamado duelo mediático y cómo preparar la acogida en las aulas de los alumnos directamente afectados.

Además, se prestó una atención especial al bienestar emocional del profesorado, recordando que cuidar a quienes educan es clave para que puedan cuidar a su alumnado. Se trabajaron técnicas sencillas de respiración, relajación y autocuidado, pensadas para ayudar a los docentes a sostenerse emocionalmente en momentos difíciles.

La Junta de Andalucía ha anunciado ya la celebración de una nueva sesión formativa específica para el profesorado, en la que se ofrecerán estrategias concretas para trabajar el duelo en el aula de forma continuada. Asimismo, la Delegación Territorial ha puesto a disposición de todos los centros educativos de la provincia el equipo provincial de Bienestar Emocional, preparado para intervenir directamente allí donde sea necesario, con actuaciones personalizadas para alumnado, familias o claustros que lo requieran.

Todo ello se enmarca en el Programa de Bienestar Emocional en el ámbito educativo, impulsado por el Gobierno andaluz y alineado con la Estrategia Nacional de Salud Mental. Un programa que refuerza la orientación educativa en los centros y demuestra que Andalucía funciona cuando hay estabilidad, planificación y un proyecto claro de Gobierno.