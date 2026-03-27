El 1 de abril comienza la escolarización en Andalucía para el primer ciclo de Infantil con 127.500 plazas

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SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional informa de que el procedimiento de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil para el curso 2026-27 comienza el próximo 1 de abril en Andalucía. De esta manera, la presentación de las solicitudes de admisión de todos los niños que accedan por primera vez a una escuela infantil de titularidad de la Junta o a uno de los centros adheridos al Programa de Ayuda a las Familias para el fomento de la escolarización en esta etapa se podrá hacer durante todo el mes de abril en el centro solicitado.

La oferta será de un total de 127.560 plazas de 0 a 3 años para el próximo curso, según la información facilitada por la Junta en una nota. Tras el procedimiento de adhesión de centros, tanto públicos de otras administraciones como privados, el Programa de Ayuda a las Familias de la Junta de Andalucía cuenta con 26 centros más, hasta totalizar una red de 2.230 centros para el curso 2026-27.

A partir del próximo curso, el servicio de atención socioeducativa para las plazas de 1 y 2 años, tanto en las escuelas infantiles de la Junta como en los centros adheridos al Programa de Ayuda a las Familias, será gratuito. Esto supone que el 2026-27 será un curso donde convivirán dos modelos, el de 0 años, que seguirá como hasta ahora, con sus servicios y bonificaciones y los tramos de 1 y 2 años, con la gratuidad de la educación. Para los tramos de 1 y 2 años se ha diseñado un modelo con tres servicios, con el principal, el de la Atención Socioeducativa, con horario de 9.00 a 15.30 horas; el aula matinal será entre las 7.30 y las 9.00 y el aula de tarde de 15.30 a 17.00 horas.

Asimismo, la Consejería ha fijado las cuantías y las bonificaciones de los precios públicos aplicables a las escuelas infantiles de la Junta y a los centros adheridos al Programa de Ayuda a las Familias para el próximo curso 2026-27. De esta manera, la prestación del servicio de atención socioeducativa será gratuita para todo el alumnado escolarizado en unidades de segundo y tercer curso, es decir con 1 y 2 años de edad.

El precio de este servicio tiene un coste de 240,53 euros que asume en su totalidad la Consejería. En cuanto al servicio de comedor, con un precio de 92 euros al mes, será gratuito en los siguientes supuestos: cuando existan circunstancias sociofamiliares que originen la adopción de medidas de protección del menor por parte de las instituciones públicas o que originen carencias o dificultades en la atención a las necesidades básicas que los menores precisan para su correcto desarrollo físico, psíquico y social y que no requieran en principio la separación del medio familiar.

También, cuando las familias se encuentren en circunstancias de dificultad social, entendiendo como tal aquellas familias cuya renta per cápita sea inferior a 0,50 Iprem o, en el caso de las familias monoparentales, a 0,75 Iprem; para los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género y para víctimas de terrorismo o sus hijos o hijas, hasta el segundo grado de consanguinidad. Además, el baremo incluirá siete tramos de bonificaciones para este servicio según la renta familiar.

Cuando la familia tenga dos personas menores disfrutando de este servicio, la segunda tendrá una bonificación del 30% de la cuantía que resulte aplicable a la primera. En el caso de tres menores disfrutando de este servicio, la tercera tendrá una bonificación del 60% de la cuantía que resulte aplicable a la primera y cuando la familia tenga más de tres personas menores disfrutando de este servicio, la cuarta y sucesivas serán gratuitas. Respecto al aula matinal, que tendrá horario entre las 7,30 y las 9,00, y el aula de tarde, entre las 15,30 a 17,00 horas, el coste será de 20,90 al mes. Estos servicios serán gratuitos en las mismos supuestos que en el servicio de comedor.

La presentación de las solicitudes de admisión de todos los niños que accedan por primera vez a una escuela infantil de titularidad de la Junta o a uno de los centros adheridos al Programa de ayuda a las familias se podrá realizar entre el 1 y el 30 de abril, ambos inclusive, en el centro elegido, acompañada de la documentación indicada en el impreso. Previamente, los centros publicarán en sus tablones de anuncios el número de plazas vacantes por cada uno de los tramos de edad, así como su área de influencia.

Asimismo, las familias podrán solicitar en el mismo periodo, del 1 al 30 de abril, la bonificación de los servicios de atención socioeducativa y comedor escolar. Además, en los tramos de 1 y 2 años podrán solicitar las ayudas para los servicios de aula matinal o aula de tarde. Los centros educativos publicarán en su tablón de anuncios el día 7 de mayo el baremo provisional de las solicitudes y se abrirá entre el 8 y el 21 de mayo el plazo para la presentación de alegaciones.

Las listas definitivas se publicarán el 27 de mayo y la matrícula deberá formalizarse del 1 al 10 de junio, ambos inclusive. A fin de facilitar el máximo de compatibilidad entre vida laboral y familiar, tanto en las escuelas infantiles como en los centros de Educación Infantil ofrecerán sus servicios de lunes a viernes todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto en horario ininterrumpido de 7,30 a 17,00 horas, siendo un máximo de ocho las horas de permanencia del alumnado en los centros escolares. El régimen ordinario de clase comenzará el tercer día hábil del mes de septiembre y finalizará el penúltimo día hábil del mes de julio de cada año.