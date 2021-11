Almería cuenta con 67 centros educativos participan en Proyecto Steam deRobótica aplicada al aula

ALMERÍA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Antonio Jiménez, ha visitado el IES Gaviota de Adra para conocer el trabajo que van a desarrollar durante este curso en materia de robótica, concretamente en el Proyecto Steam de Robótica aplicada al aula que en Almería está implantada en 67 centros educativos

Durante la visita, el delegado estuvo acompañado por el alcalde, Manuel Cortés, el concejal de Educación y Deportes, Pedro Peña, el director del centro, Antonio Montes y los coordinadores, tanto de robótica como de aeroespacial, Antonio Cadenas e Ismael García.

Estos últimos han estado explicando los objetivos que pretenden trabajar este curso académico con el alumnado y se han mostrado muy satisfechos porque la selección de su centro va a permitir recibir por parte de la Consejería de Educación y Deporte dotación para la implementación del proyecto, como kits de robótica, una impresora 3D y ordenadores portátiles Además, la persona coordinadora del mismo y el resto de profesorado integrante recibirán formación específica en robótica aplicada al aula.

Un total de 793 centros educativos participan este curso 2021/2022 en el proyecto Steam: Robótica aplicada al aula, puesto en marcha por primera vez en Andalucía con el objetivo de fomentar en el alumnado las vocaciones Steam (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) promoviendo iniciativas centradas en la innovación, la creatividad, el diseño y la resolución de problemas con la robótica como herramienta.

Antonio Jiménez ha destacado la "buena acogida" de esta convocatoria, que ha recibido 916 solicitudes de centros de las ocho provincias, de las que 67 corresponden a Almería.

Este nuevo proyecto, dirigido a centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, pretende además acercar al profesorado y al alumnado al estudio de la robótica, la impresión 3D y el pensamiento computacional.

El delegado, Antonio Jiménez, ha explicado que este nuevo proyecto está integrado en la Estrategia de Transformación Digital en los centros Educativos andaluces puesta en marcha por la Consejería de Educación y Deporte, "con el objetivo de avanzar hacia un modelo de enseñanza que dé respuestas a los retos de la Educación del siglo XXI".

En esta línea, ha señalado como ejemplo de buen hacer en el uso de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje al IES Gaviota, que cuenta con este proyecto de robótica en nivel I pero, además, ya venía desarrollando otro de investigación aeroespacial aplicada al aula que ha pasado ahora al nivel II.

El IES Gaviota en su apuesta por estos proyectos ha adquirido impresoras 3D y varios Kits de robótica Microlog para complementar el material aportado desde la Junta de Andalucía.

Antonio Jiménez ha agradecido la "implicación" de estos docentes por llevar la Educación más allá, puesto que además, otra de sus actuaciones es seguir con el programa bilingüe y el proyecto Erasmus+ KA229 'Greener Together, Greener For Our Planet" ligándolo al de robótica'.

Por su parte, el alcalde de Adra ha manifestado que todos estos "avances" en materia educativa son fruto del compromiso de los centros educativos del municipio y de la "apuesta real y efectiva del gobierno de la Junta de Andalucía, asegurando que hay que seguir trabajando en esa línea en beneficio de las nuevas generaciones".

En esta misma línea el delegado ha explicado que los 793 centros seleccionados, 397 centros de Educación Secundaria y Bachillerato y 396 de Educación Primaria, recibirán dotación y formación tutorizada desde enero del 2022 hasta junio del mismo año.

En Almería son 67 centros los que desarrollarán el Proyecto Steam: Robótica aplicada al aula' (34 institutos y 33 colegios).

El resto de centros solicitantes no seleccionados que así lo deseen podrán tener acceso a recursos formativos de forma no tutorizada y podrán disponer de dotación a través de préstamo en los Centros del Profesorado de referencia de su provincia.

En concreto, el programa está organizado en tres fases: la primera es de formación del profesorado.

La Consejería seleccionará a lo largo del mes de noviembre a 20 instructores de robótica, especialistas en esta materia, encargados de las actividades formativas asociadas a este proyecto STEAM, que recibirán formación previsiblemente a comienzos del año 2022.

Estos instructores formarán a su vez a los 793 coordinadores Steam de cada uno de los centros participantes; en una segunda fase se desarrollarán actividades específicas en el aula con recursos que facilita la Consejería, entre los que se encuentran kits de robótica, impresoras 3D y dispositivos electrónicos.

La última fase corresponderá a la documentación y difusión del trabajo que se ha llevado a cabo y que formará parte importante del proyecto pedagógico del centro educativo.