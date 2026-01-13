Andalucía abre hasta el 30 de enero el plazo para solicitar una de las 40 plazas para hacer prácticas de FP en la UE

Archivo - Alumnos de FP. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha abierto hasta el próximo 30 de enero el plazo para solicitar una de las 40 becas, dotada cada una de ellas con 2.000 euros, para hacer prácticas en empresas europeas en este curso 2025/2026. Así figura en las instrucciones publicadas por el departamento de María del Carmen Castillo y consultadas por Europa Press.

En la misma se explica que las estancias en países de la UE para el alumnado que cursa FP y Artes Plásticas y Diseño en Andalucía están reguladas desde 2011 y tienen como objetivo "facilitar la realización de formación en centros de trabajo en otros países de la UE así como impulsar el perfeccionamiento de un idioma extranjero.

Para el actual curso, la Junta ha convocado 40 plazas cuya gestión corre a cargo de los centros educativos andaluces. La dotación "máxima" para cubrir las ocho semanas de estancia en la modalidad 'GEstión por parte del centro docente' es de 2.000 euros "destinados a cubrir todos los conceptos siempre que se encuentren debidamente justificados".

Esta cantidad será entregada al alumno "una vez que haya regresado y justificado su estancia" a través de su centro, que "deberá contar con la autorización expresa de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente". La transferencia se realizará dentro de los pagos de gastos de funcionamieno previstos en los calendarios de la Consejería, aclara la Administración educativa.

En otro orden de cosas, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional tiene abierto hasta el próximo 23 de enero el plazo de inscripción para las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y superior para el curso 2025/2026. Los interesados podrán presentar su solicitud, preferentemente, por vía telemática a través de la Secretaría Virtual de los Centros Educativos de la Consejería. Estas pruebas están destinadas a aquellas personas que desean cursar un ciclo formativo y no poseen el requisito académico necesario.

Una vez superadas las pruebas podrán continuar su formación en FP tanto en Andalucía como en el resto del territorio nacional, ya que acreditan poseer los conocimientos y habilidades suficientes para cursar estas enseñanzas. Estas pruebas se enmarcan dentro de las medidas que lleva a cabo la Consejería en su compromiso por ofrecer vías de acceso a la FP, que permitan nuevas oportunidades educativas y profesionales a aquellas personas que no poseen la titulación académica requerida, ha señalado el Gobierno andaluz.

Se articulan en tres vías fundamentales: los cursos preparatorios para el acceso, las pruebas de acceso y la nueva creación del procedimiento de acreditación de competencias básicas. Como novedad, este curso la prueba se estructurará, al igual que en los cursos preparatorios, en torno a tres competencias básicas: comunicativa en lengua castellana, matemática y digital.

En el caso de las pruebas de acceso a grado superior, en Andalucía se incorporan además competencias clave específicas -plurilingüe, emprendedora, en tecnología e ingeniería y en ciencias-, en función de la familia profesional del ciclo al que se desee acceder. Para participar será necesario tener 17 años cumplidos en el año de celebración de la prueba para el acceso a grado medio o 19 años para grado superior.

En ningún caso es necesario tener el título de ESO, el título profesional básico o el título de Bachiller, ni de técnico de FP u otros estudios equivalentes dependiendo del grado. Una vez finalizada la inscripción, durante el mes de febrero de 2026 se publicará la relación de personas admitidas y su adscripción a los distintos centros sede que celebrarán la prueba.

Las pruebas se desarrollarán entre el 6 y el 30 de abril, en las fechas y horarios concretos que determine cada centro sede y que se recogerán en los listados definitivos de personas admitidas y excluidas. Para su adecuada organización, se constituirán las comisiones evaluadoras necesarias para atender toda la demanda. Los resultados definitivos se publicarán el 11 de mayo del próximo año.

Para dar difusión a estas novedades en el acceso a Formación Profesional a personas sin requisitos académicos, se han realizado reuniones informativas con los centros implicados en el procedimiento (Institutos provinciales de Educación Permanente y sus secciones -IPEP y Sipep-) y acciones formativas con la inspección educativa. Además, se han realizado jornadas de trabajo con los responsables de orientación educativa y profesional de las delegaciones territoriales y los profesionales de orientación de los centros educativos.