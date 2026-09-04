Andalucía abre el plazo de solicitudes para cubrir más de 9.300 plazas vacantes de FP

Alumnos de un ciclo formativo en Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha abierto el periodo de solicitud para cubrir 9.328 plazas vacantes en Formación Profesional, de las cuales 3.563 pertenecen a grado básico, 3.744 a grado medio y 2.021 a grado superior. Estas plazas corresponden a ciclos formativos en oferta completa que cuentan con puestos escolares disponibles una vez finalizado el proceso ordinario de admisión y no presentan lista de espera.

Los interesados tienen hasta el próximo 7 de septiembre para formalizar su petición. Las familias profesionales con mayor oferta de plazas vacantes son: Administración y Gestión (2.407), Hostelería y Turismo (1.453), Informática y Comunicaciones (934), Agraria (819), Electricidad y Electrónica (606), Servicios Socioculturales y a la Comunidad (592) e Industrias Alimentarias, con 257 vacantes, según el detalle ofrecido por la Junta en una nota.

Entre los ciclos formativos de grado básico con mayor número de puestos escolares disponibles destacan: Servicios administrativos (744 vacantes), Informática y comunicaciones (499), Agro-jardinería y composiciones florales (369), Cocina y restauración (263), Electricidad y Electrónica (242) e Informática de oficina, con 212 vacantes. Con respecto a las enseñanzas de grado medio, el ciclo de Gestión administrativa cuenta con 1.227 vacantes distribuidas en 79 centros docentes de Andalucía, con puestos escolares en todas las provincias.

Le siguen los grados medios de Atención a personas en situación de dependencia (250 vacantes), Cocina y gastronomía (230), Sistemas microinformáticos y redes (180) y Servicios en restauración (173). En las ofertas de grado superior destacan los ciclos de Administración y Finanzas con 342 vacantes; Guía, Información y Asistencias Turísticas que cuenta con 323 plazas; Dirección de Cocina (130); Animación Sociocultural y Turística (124) y Dirección de Servicios en Restauración con 117 plazas ofertadas.

Los interesados pueden presentar solicitud de admisión, preferentemente, a través de la Secretaría Virtual de los centros andaluces, hasta el 7 de septiembre. Podrán acceder a esta oferta todos los interesados que cumplan con los requisitos de acceso a ciclos formativos de grado básico, medio o superior, incluidos aquellos jóvenes que participaron en el proceso ordinario de admisión de junio y actualmente se encuentran en lista de espera y deciden optar por estas vacantes.

En este caso, ambas solicitudes permanecerán activas hasta que el alumno formalice su matrícula. En el momento de la matrícula, se entenderá que renuncia automáticamente al resto de solicitudes en trámite. El martes 8 de septiembre se realizará la primera adjudicación de vacantes, que coincidirá con la asignación inicial de puestos escolares mediante lista de espera. Los adjudicatarios recibirán un SMS al teléfono que indicaron en la solicitud y tienen 48 horas para aceptar o rechazar la plaza.

A partir del 8 de septiembre, y de forma semanal, se abrirá un nuevo periodo de solicitud para cubrir las plazas vacantes, que se actualizarán cada semana hasta el 15 de noviembre. El plazo de presentación estará habilitado de jueves a lunes, teniendo en cuenta únicamente las plazas disponibles tras las adjudicaciones de la semana anterior. Y cada martes se realizará la adjudicación de dichas plazas, repitiéndose el procedimiento hasta completar las vacantes ofertadas. Si durante este periodo una persona presenta varias solicitudes, la válida será la última presentada.

El próximo martes 8 de septiembre comienza también la asignación semanal de puestos escolares de FP en oferta completa a través de la lista de espera, un proceso que se prolongará hasta el 15 de noviembre. Esta asignación está dirigida a aquellas personas que no obtuvieron plaza durante las adjudicaciones de julio o que, habiendo sido asignada, se matricularon en un ciclo distinto al de su primera opción.

Cada martes se publicarán en Secretaría Virtual las nuevas asignaciones de lista de espera. Las personas que resulten beneficiarias recibirán un mensaje de SMS con la notificación de la plaza asignada y dispondrán de un plazo de 48 horas para aceptar o rechazar el puesto escolar.