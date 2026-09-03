Almeida ironiza sobre cifras aportadas por Delegación en Cibeles: "No saben contar inmigrantes, pero sí manifestantes"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, interviene durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ironizado este jueves sobre el baile de cifras de asistencia a la concentración celebrada el miércoles en la plaza de Cibeles en apoyo a Ceuta, después de que el Ayuntamiento situara la participación en 150.000 personas y la Delegación del Gobierno la rebajara a 50.000.

"No saben contar el número de inmigrantes que entró en Ceuta, no saben contar el número de inmigrantes que estuvieron en Ceuta, pero saben contar el número de manifestantes que estuvieron ayer en Madrid. Parece mentira", ha afirmado el regidor en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Almeida ha agradecido la asistencia de los "150.000 madrileños" contabilizados por el Consistorio y su "compromiso con Ceuta y con los ceutíes desde la capital de España". También ha subrayado que este tipo de acciones no se limitará a la concentración celebrada con motivo del Día de Ceuta.

"No se va a quedar en lo que sucedió ayer, sino que va a tener continuidad en el tiempo. No es fácil lo que viene para Ceuta y Madrid quiere acompañar a Ceuta y a los ceutíes en todo momento", ha subrayado.

Sobre la diferencia entre las estimaciones de asistencia, Almeida ha criticado que la Delegación del Gobierno ofreciera una cifra después de haber defendido previamente que la convocatoria municipal debía considerarse un acto institucional y no una manifestación ciudadana.

"Si la Delegación del Gobierno no es competente para autorizar y es un acto protocolario del Ayuntamiento de Madrid, ¿por qué la Delegación del Gobierno da un número de asistentes?", ha preguntado, destacando que el entorno de Cibeles estaba "absolutamente abarrotado".

El alcalde ha afirmado que no recuerda "ningún acto protocolario" organizado por el Ayuntamiento sobre el que la Delegación del Gobierno haya difundido una estimación de participación. En este sentido, fuentes de la Delegación apuntan a Europa Press a siempre dan datos de "eventos multitudinarios".

A juicio del regidor, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, no tuvo "ningún interés" en que la concentración se celebrara. Almeida ya había acusado en los días previos a la Delegación de tratar de obstaculizar la convocatoria, extremo rechazado por el departamento de Francisco Martín, que mantuvo que el acto podía celebrarse como iniciativa institucional.

CONDENA LAS AGRESIONES A PERIODISTAS

Por otro lado, Almeida ha condenado "cualquier incidente y cualquier agresión" registrados durante las movilizaciones y se ha referido especialmente a las escenas sufridas por periodistas.

"Vimos escenas que a mí no me gustan nada, especialmente con periodistas y periodistas de TVE. No hay nada más que decir que condenar esas agresiones", ha manifestado.

El alcalde ha pedido, no obstante, que el comportamiento de "muy pocas personas" no se atribuya al conjunto de quienes participaron pacíficamente en la convocatoria. "No se pueden extrapolar esos incidentes y esas agresiones a las 150.000 personas que se manifestaron de manera absolutamente pacífica y ejemplar", ha defendido.

Según Almeida, resulta compatible condenar de manera inequívoca las agresiones y, al mismo tiempo, diferenciar a sus responsables de "la inmensa mayoría de madrileños" que acudieron para mostrar su solidaridad con Ceuta. El regidor ha asegurado que su formación condena este tipo de actuaciones "siempre, vengan de donde vengan y pase lo que pase".

"SÁNCHEZ MINTIÓ, HA MENTIDO Y NOS SEGUIRÁ MINTIENDO"

Durante la rueda de prensa, Almeida también ha cargado contra la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta. "El anuncio principal debería haber sido qué va a hacer para que los ceutíes recuperen la normalidad lo antes posible", ha señalado.

El alcalde ha vuelto a cuestionar que Marruecos no tuviera responsabilidad en la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma y ha considerado inverosímil que decenas de miles de personas pudieran desplazarse hacia la frontera española sin una actuación de las autoridades marroquíes.

"¿Alguien piensa de verdad que 80.000 personas transitan libremente por Marruecos hacia la frontera española sin que se adopte ninguna medida?", ha preguntado.

CELEBRA UNA VISITA DEL REY A CEUTA

Por otro lado, Almeida ha celebrado la posibilidad de que Felipe VI visite próximamente Ceuta, aunque ha advertido de que ese desplazamiento no servirá, en su opinión, para "tapar ni la incapacidad, ni la incompetencia, ni las mentiras de Pedro Sánchez".

El alcalde ha pedido al jefe del Ejecutivo que acompañe al monarca durante el eventual viaje para que pueda comprobar personalmente tanto el "cariño" de los ceutíes hacia Felipe VI.

Finalmente, Almeida ha reiterado que Madrid permanecerá "al lado del pueblo ceutí" y adoptará las medidas que sean necesarias para ayudarlo durante un camino que ha pronosticado "difícil y complicado". "Los ceutíes se van a sentir, sin duda, acompañados por los madrileños", ha zanjado.