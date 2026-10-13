Andalucía actualizará la regulación del transporte público escolar para garantizar el "equilibrio" del servicio

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SEVILLA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía va a modificar el decreto que regula la prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar para el alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos. A fecha de hoy, la Administración transporta de forma gratuita cada día a 96.000 alumnos y destina más de 2,7 millones a ayudas individualizadas.

El decreto vigente fue aprobado hace más de 17 años y su regulación "no se ajusta plenamente a la realidad actual". "La evolución de la movilidad de las familias y de las circunstancias del alumnado provoca con frecuencia cambios a lo largo del curso escolar que afectan a la prestación del servicio complementario de transporte escolar", argumenta la Administración en la consulta pública abierta para recabar aportaciones.

"Esta falta de adecuación dificulta una gestión ágil y previsible del servicio y una adecuada planificación de los recursos, con la consiguiente incidencia en el equilibrio presupuestario y puede repercutir en la continuidad de la prestación y en la igualdad de trato del alumnado", apostilla la Consejería, que persigue con el cambio actualizar y mejorar la regulación del servicio complementario de transporte escolar; dotar de mayor agilidad, claridad y seguridad jurídica a su gestión; garantizar la continuidad del servicio y la seguridad del alumnado y "favorecer una planificación y un uso eficiente de los recursos públicos en coherencia con el equilibrio presupuestario".

Actualmente las cifras de este servicios son las siguientes: 96.000 alumnos, 2.200 monitores, 2.500 rutas y miles de kilómetros diarios en las ocho provincias, con 393 empresas del sector del transporte para la prestación de un servicio esencial para garantizar el derecho a la educación del alumnado que debe desplazarse a un centro educativo desde su lugar de residencia.

La Junta de Andalucía destina más de 116 millones al transporte escolar gratuito y además otros 2,7 millones en ayudas individualizadas en el curso 20626/2027. A estas ayudas, por primera vez desde el pasado curso, pueden acceder los alumnos de Educación Especial que residen en núcleos dispersos o deben desplazarse fuera de su localidad.

Para respaldar la calidad del servicio de transporte, para alumnado de Educación Especial, segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha realizado un incremento presupuestario significativo, pasando de 96 millones de euros en 2025 a casi 119 millones de euros para los ejercicios 2026 y 2027, lo que supone un aumento del 23,9%. "Este esfuerzo económico tiene como objetivo hacer frente a la actualización de tarifas y cubrir las subidas del combustible, subida de costes salariales y costes de mantenimiento". Desde 2022, el presupuesto anualizado ha experimentado un incremento superior al 60%.

El Gobierno andaluz ha autorizado también un gasto de 40,2 millones de euros para la contratación del servicio de acompañantes de transporte escolar para los cursos 2025/2026 y 2026/2027. Alrededor de 2.200 monitores en Infantil, Primaria y Educación Especial desarrollan esta labor esencial para la calidad y seguridad del alumnado durante el trayecto y las operaciones de acceso al transporte y cuando deben bajarse del vehículo.