Andalucía asegura que hay un 37% más de especialistas que en 2018 para alumnado con necesidades especiales

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en la comisión parlamentaria del 11 de diciembre de 2025. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación, María del Carmen Castillo, ha destacado en el Parlamento que los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) cuentan actualmente con "la mayor plantilla de atención a la diversidad de la historia del sistema educativo andaluz", integrada por 14.000 profesionales entre maestros especialistas de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje, Orientadores y Personal Técnico de Integración Social (PTIS), lo que supone un incremento de un 37% respecto al 2018.

En su comparecencia en el Parlamento recogida en una nota de prensa, la consejera ha informado que nunca se han dedicado tantos recursos como ahora, "con una inversión récord" en Educación Especial, 636 millones de euros, lo que supone 46,5% más que en 2025 y un incremento de un 87% respecto a la dotación de 2018. Esta medida, ha destacado Castillo, eleva la inversión por alumno con NEE a 7.500 euros anuales, un aumento del 32% y casi 2.000 euros más que hace siete años.

Igualmente, Castillo ha detallado las acciones específicas que refuerzan la atención al alumnado más vulnerable. Así, Andalucía cuenta con 175 nuevas aulas de Educación Especial y de apoyo a la integración en centros sostenidos con fondos públicos. "Son aulas que permiten una atención más personalizada, que reducen ratios y garantizan que los alumnos con mayores necesidades puedan desarrollarse en un entorno adaptado", ha afirmado.

Otra de las medidas es que el Gobierno andaluz ha introducido por primera vez el cómputo doble del alumnado con necesidades educativas especiales en las aulas con ratios más altas. Esta medida, recogida en el acuerdo sindical firmado el pasado mes de julio, supone un cambio de paradigma al reconocer que un alumno con NEE requiere más atención y debe computar de manera diferente al planificar las ratios.

Además, este curso 1.066 centros, 269 más que el curso anterior, han recibido maestros y profesores dentro del programa ZTS para facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje del alumnado más vulnerable con el fin de mejorar los rendimientos escolares y asegurar el éxito académico. Esta iniciativa cuenta con una inversión de 142 millones para dos cursos del Fondo Social Europeo. En el ámbito de la infraestructura, la consejera ha asegurado que se está realizando un esfuerzo inversor sin precedentes.

Desde 2019 se han acometido 497 obras de accesibilidad con una inversión de 35 millones de euros y actualmente hay en ejecución (en construcción, contratadas o contratándose) 72, por unos de 8 millones de euros. Para finalizar, María del Carmen Castillo ha afirmado que la bajada de la natalidad se está utilizando como una "oportunidad" para reforzar la atención del alumnado que más lo necesita. De esta manera, "mientras que el sistema educativo andaluz ha perdido 120.000 escolares en seis cursos, el alumnado con necesidades específicas no ha dejado de crecer a un ritmo del 7% anual gracias a la mejora de la detección temprana".