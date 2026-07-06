Andalucía equipara el precio del aula matinal en colegios y escuelas infantiles con subidas entre 3 y 6 euros

Archivo - La Junta equipara el precio del aula matinal en colegios y escuelas infantiles con subidas entre 3 y 6 euros - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía revisa al alza para el próximo curso el precio del aula matinal en los centros públicos, así como el del aula matinal en el primer ciclo de educación Infantil. Así, según figura en el acuerdo publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press, "la evolución de los costes hace necesaria la actualización de las cuantías con criterios homogéneos".

En el caso de los colegios públicos, el aula matinal tendrá un precio por día de 1,82 euros y de 23,91 mensuales. El comedor costará 5,54 euros por día y las actividades extraescolares costarán 17,51 euros por actividad. En el caso de los alumnos de primer ciclo de Infantil, el aula matinal costará 23,91 euros al mes --mismo precio que en el caso del resto de niveles-- y 23,91 euros también en el caso del servicio de aula de tarde.

El aula matinal estaba hasta este curso y desde 2017 en 17,51 al mes y el precio por día era 1,33. En las escuelas infantiles pasa de 20,90 a 23,91 al mes. "La presente modificación de los precios públicos no afecta a los supuestos de gratuidad de estos servicios ni a las bonificaciones sobre dichos precios que, según el ciclo educativo o el servicio del que se trate, se encuentren establecidos". Las bonificaciones son de gratuidad completa en un 32% de los usuarios y hasta un 55% con algún tipo de bonificación.

Además, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha convocado las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a comedores escolares de centros privados concertados --sostenidos con fondos públicos-- a fin de facilitar la permanencia en el sistema y la conciliación familiar.

La cuantía máxima de las subvenciones será de 3.359.031 euros. El coste diario por usuario de comedor para esta convocatoria se fija en 5,5 euros (IVA incluido), con un incremento del 15% para los centros específicos de educación especial. Así figuraba en la resolución publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultada por Europa Press. A estas subvenciones pueden concurrir los centros docentes privados de educación especial y aquellos con planes de compensación educativa. El plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 15 de diciembre de 2026.

La Consejería tendrá un plazo de tres meses contados a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes para dictar la resolución y notificación del procedimiento. Igualmente, en el BOJA de este viernes, está publicada la resolución dictada por el departamento que dirige en funciones María del Carmen Castillo con la "fórmula de compensación económica" a las guarderías concertadas.

Así, estos centros de primer ciclo de Educación Infantil percibirán 115 euros por cada niño matriculado al término de formalización en el procedimiento ordinario para el curso escolar 2026/2027. Además, aplicará 1.200 euros por cada unidad de 0 años; 1.300 para unidad de un año y de 1.800 euros por unidad de dos años. Esta compensación económica será abonada en el mes de septiembre de 2026 a "todas las entidades que participan en la gestión de las ayudas", como así se pactó con el sector para dotarlo de liquidez desde el inicio del curso.