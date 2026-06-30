Terremoto en Venezuela: muertos, heridos, réplicas y última hora hoy, en directo

A woman sits on the rubble of a collapsed building in Caraballeda, La Guaira state, Venezuela, June 28, 2026. - STR / XINHUA NEWS / EUROPA PRESS

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades venezolanas han informado este lunes de que se ha registrado un nuevo terremoto de magnitud 4,2 en la escala abierta de Richter a tan solo 10 kilómetros al esto del estado de La Guaira, en el norte del país.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha indicado, que posteriormente, se ha registrado un segundo seísmo de menor magnitud, de 2,7, también cerca de La Guaira, que ha sido la zona más afectada por los potentes terremotos del 24 de junio, que se han saldado de momento con casi 1.500 muertos.

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