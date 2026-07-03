Gobierno Vasco recibe 3.462 solicitudes el primer día de apertura para pedir la ayuda para familias con hijos

La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, en rueda de prensa. - JAVI COLMENERO/IREKIA

BILBAO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha recibido 3.462 solicitudes en las primeras 24 horas de plazo para solicitar la ayuda a familias con hijos e hijas hasta los 4 años, mientras que a media mañana de este viernes alcanzaban las 4.103, según los datos aportados por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.

Durante el primer día de estas ayudas a familias, activadas este pasado jueves, se han presentado 3.320 solicitudes de manera telemática y 142 de forma presencial.

En concreto, 3.414 son solicitudes de ampliación hasta los 4 años, 2.034 de hijas e hijos nacidos en 2022 que este año ya han cumplido o cumplen 4 años y 1.136 de nacidas en 2023 que también se benefician de la ampliación a 4 años de la ayuda.

En cuanto a las ayudas de los 4 a los 7 años, se han presentado 149 solicitudes, de las cuales 125 corresponden a familias monoparentales que con el nuevo decreto pueden acogerse a la ayuda.

Según ha recordado la consejera Nerea Melgosa, en una rueda de prensa en Bilbao, "las personas viudas también son monoparentales", por lo que les ha instado a "pedir tanto la categoría de monoparental como las ayudas".

En función de los datos aportados por Gobierno Vasco, sobre las nueve de la mañana de este viernes había 540 solicitudes en Álava, 1.865 en Bizkaia y 1.238 en Gipuzkoa, con un total de 3.643 solicitudes. A media mañana, la cifra total de solicitudes ascendía a 4.103 solicitudes.