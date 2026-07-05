Zelenski asegura que en "meses" habrá condiciones para una paz digna "por la fuerza o por la diplomacia"

El persidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (archivo) - Europa Press/Contacto/Pierre Teyssot

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este domingo que en cuestión de "meses" se conseguirán las condiciones para una paz digna, ya sea "por la fuerza" o bien a través de la diplomacia y ha recordado las diversas propuestas planteadas por Kiev.

"Ucrania ha planteado ya todas las propuestas, todas las opciones diplomáticas y esperamos que en los próximos meses se acerquen las condiciones para una paz digna ya sea por la fuerza o por la diplomacia (...). Tenemos que poner fin a esta guerra con dignidad y con una paz real", ha afirmado Zelenski en su habitual mensaje vespertino diario.

Por último, Zelenski ha agradecido la ayuda recibida por Ucrania y ha recordado que este domingo se celebra el Día de la Armada ucraniana. "Gracias chicos por defender a Ucrania". "¡Gloria a Ucrania!", ha concluido como hace recurrentemente.

Zelenski ha destacado que "no es nada fácil" defender a Ucrania con medios antiaéreos. "Tenemos que buscar misiles para la defensa aérea, más sistemas, en especial misiles balísticos (...). Los misiles para los Patriot son una prioridad", ha apuntado sin mencionar abiertamente la polémica generada en Polonia por la supuesta entrega secreta de misiles Patriot estadounidenses a Kiev.

"Ahora mismo todos los responsables tienen que concentrarse en cuestiones muy concretas, no en problemas abstractos: defensas aéreas para Ucrania, financiación para Ucrania y los medios y soluciones necesarios para el frente y para nuestra resistencia", ha argumentado.

Zelenski ha mencionado veladamente los ataques con drones de medio y largo alcance contra infraestructuras rusas, que afecta especialmente a la estratégica península de Crimea y regiones cercanas, donde hay apagones y escasez de combustible. "Es importante que nuestra gente de Crimea y de otras partes del territorio ocupado de Ucrania comprendan que el objetivo de Ucrania es que la ocupación sea insostenible para el ocupante", ha apuntado.

En el ámbito internacional, Zelenski ha adelantado "debates serios" con sus aliados para imponer "nuevos tipos de sanciones a Rusia" que "limiten sus ingresos y su capacidad para hacer la guerra". "Tenemos que presionar a Rusia para lograr la paz", ha argüido.

El dirigente ucraniano ha advertido de que los datos de inteligencia apuntan a que Rusia está preparando nuevos ataques de saturación. "Es típico de (Vladimir) Putin: justo después del Día de la Independencia de Estados Unidos y antes de la cumbre de la OTAN en Ankara", ha planteado.