Arrancan las clases en Córdoba en segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial Pese con 2.100 alumnos menos

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

Un total de 59.829 alumnos, más de 2.100 menos, de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial han comenzado las clases este miércoles en 289 centros de la provincia de Córdoba. El delegado territorial, Diego Copé, ha visitado con motivo de ello la localidad de Puente Genil, concretamente el CEIP José María Pemán, centro en el que estudian casi 400 estudiantes.

En dicho recorrido ha estado acompañado por el alcalde, Sergio Velasco, de una localidad en la que la Junta ha invertido más de 2,1 millones de euros desde 2019. No será la última inversión, dado que Copé ha anunciado que el IES Manuel Reina será uno de los 19 centros de la provincia donde se instalará próximamente un sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática.

En relación a la climatización de los centros andaluces, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado en Almonte (Huelva) la puesta en marcha de un nuevo Plan 'Mejora tu centro', dotado inicialmente con 55 millones de euros, para que colegios e institutos públicos de toda la comunidad puedan mejorar la climatización de sus instalaciones.

Desde 2019, se han acometido en Andalucía 452 actuaciones de bioclimatización en casi 500 centros, un esfuerzo presupuestario que supera ya los 170 millones de euros y a lo que se suma otro esfuerzo para ampliar el plan de bioclimatización a otros 80 centros más --19 de ellos cordobeses-- con una dotación de 30 millones. El Plan 'Mejora tu centro' ya inyectó en centros educativos de la provincia 4,6 millones de euros en el curso 24-25.

En su conjunto, este mes de septiembre comenzarán las clases en la provincia un total de 153.687 estudiantes, incluidos lo menores de tres años, y más de 12.300 docentes en 779 centros, tanto públicos como concertados y privados.

En este nuevo curso continúa la tendencia del descenso de alumnado debido a la bajada de natalidad, en este caso con más de 2.100 estudiantes menos respecto al curso anterior entre las etapas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

REFUERZO DE PLANTILLA

A pesar del descenso del alumnado y por séptimo curso consecutivo el Gobierno andaluz volverá a apostar por el refuerzo de la plantilla docente con la puesta en marcha de las medidas impulsadas por los acuerdos con las organizaciones sindicales y patronales tanto de la red pública como de la concertada, las sostenidas con fondos públicos.

Son 219 los refuerzos en la plantilla pública para un total de 10.189 docentes en la provincia cordobesa. Específicamente, los docentes y monitores especialistas para la atención al alumnado de necesidades educativas especiales crece en 21 profesionales, hasta alcanzar la cifra de 1.383, 325 más respecto al 2018, un 30,7% de incremento.

Asimismo, este curso la Consejería culmina el proceso de equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, alcanzado por unanimidad en las mesas sectoriales, que beneficia tanto a los docentes de la red pública como de la concertada Esta medida ha supuesto una inversión de 256,8 millones de euros.

APOYO A LAS FAMILIAS

En un contexto de escalada de precios en casi todos los sectores, el Gobierno andaluz ha destinado alrededor de 900 millones de euros en ayudas a las familias andaluzas en el ámbito escolar. De esta manera más de un millón de familias recibirán una ayuda media de 820 euros para el curso escolar.

Incluye aspectos como las becas, la gratuidad del primer ciclo de infantil, las bonificaciones del servicio de comedor y resto de servicios complementario, el transporte escolar o la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias, con una inversión de 4,8 millones que permite que se beneficien más de 75.300 estudiantes cordobeses.

Los servicios complementarios aumentan en este curso con tres centros más que ofrecen aula matinal hasta alcanzar los 155 y un centro más tiene autorizado el comedor escolar, en total 190. Son 171 centros los que cuentan con actividades extraescolares. La previsión de usuarios del comedor escolar es más de casi 15.500 alumnos, alrededor de 9.000 en aula matinal y supera los 7.000 en extraescolares. Estos servicios mantienen su precio respecto al curso pasado.

En lo que se refiere a las infraestructuras en Andalucía, con vistas al curso 2025/26 se finalizarán o han finalizado un total de 247 obras en centros educativos, con un presupuesto 51,64 millones de euros. De estas intervenciones se beneficiarán cerca de 104.000 estudiantes matriculados en estos centros, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones.