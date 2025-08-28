El arreglo de los daños causados por la dana en el IES Fray Luis de Granada refuerzan su seguridad

La delegada de Desarrollo Educativo de la Junta en Granada, María José Martín, ha visitado el instituto Fray Luis de Granada - JUNTA

GRANADA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El IES Fray Luis de Granada se encuentra inmerso en los trabajos de reparación de los daños causados durante el temporal de dana del pasado 29 de octubre. La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, ha visitado el centro, destacando que "estas obras eran urgentes para garantizar la seguridad de los 534 alumnos del centro y devolver al edificio sus condiciones óptimas tras los daños ocasionados por el temporal".

Con una inversión de 22.777 euros, financiados con fondos Feder, la intervención, según ha informado la Junta en una nota de prensa este jueves, incluye la sustitución completa de la cubierta del lucernario situado en la segunda planta, la reparación del recubrimiento de hormigón en varios pilares exteriores y el emparchado de ladrillo visto en elementos afectados.

Durante el recorrido, la delegada ha podido comprobar personalmente el avance de los trabajos, que están siendo ejecutados por Construcciones Dazarsur Sociedad Limitada y emplean a cuatro trabajadores locales. La intervención tiene un plazo de ejecución de un mes.

Según Martín, desde la Delegación de Educación y Formación Profesional se ha actuado "con celeridad para solucionar los problemas estructurales detectados, especialmente en el lucernario y los pilares exteriores, que eran los elementos más afectados". También ha anunciado que "se mantendrá un seguimiento estrecho de estas obras para garantizar su finalización dentro del plazo previsto, permitiendo así que el centro pueda desarrollar con normalidad su actividad educativa y su servicio de comedor, incluido en el Plan de Apertura".

Desde la dirección del centro se ha agradecido "la rápida respuesta de la Consejería y la Delegación territorial ante estos daños que afectaban a la seguridad del edificio" y ha destacado "la importancia de contar con instalaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad docente".

El IES Fray Luis de Granada oferta estudios de Secundaria y Bachillerato, además de Formación Profesional Inicial de Grado Superior de Administración y finanzas y el de Administración y Finanzas, destacando por su participación en numerosos programas educativos, como bilingüismo de inglés, programa CIMA, Plan de Igualdad de Género, Transformación Digital Educativa y Prevención de Violencia de Género, además de ofrecer el servicio de comedor escolar.