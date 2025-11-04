Cantabria se interesa por el programa de bioclimatización y energías renovables de los centros educativos andaluces

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, recibe a su homólogo de Cantabria, Sergio Silva (3i). A 4 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Esther Lobato - Europa Press

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno cántabro, Sergio Silva, han visitado en Sevilla el Instituto de Educación Secundaria (IES) Politécnico, que cuenta con un sistema de refrigeración adiabática para reducir las temperaturas en las aulas en verano junto con paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable.

De esta manera, la consejera ha podido mostrar 'in situ' a su homólogo cántabro el programa de Bioclimatización y Energías Renovables en centros públicos puesto en marcha por la Junta de Andalucía en 2021, que ha supuesto una dotación de 182 millones de euros y que ha permitido actuar en 532 centros públicos de más de 169 municipios, tal como ha recordado la Junta en una nota de prensa.

En declaraciones a los periodistas, la consejera ha informado de que este plan destaca por "su carácter innovador", dado que ha sido la primera vez que la Junta ha abordado el problema del calor en las aulas de forma integral con la implantación de sistemas de bioclimatización acompañados de energías renovables para reducir el gasto en consumo eléctrico de los centros educativos.

Castillo ha explicado que se trata de un programa pionero por la introducción de la refrigeración adiabática como forma de climatización en centros educativos públicos, e innovador por la implantación de forma planificada de placas solares fotovoltaicas en los edificios docentes ya existentes. En este sentido, María del Carmen Castillo ha declarado que "debemos sentirnos muy orgullosos de que iniciativas andaluzas tan ambiciosas como este plan puedan interesar o llegar a ser implementadas en otras comunidades autónomas, como es el caso de Cantabria".

Asimismo, la titular de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha incidido en que estas instalaciones permiten una reducción drástica del gasto en energía eléctrica en los centros educativos. "Se trata de actuaciones que permiten un importante avance en la actualización y modernización del parque de centros educativos públicos de Andalucía", ha dicho.

El Programa de bioclimatización y energías renovables ha tenido como finalidad garantizar las condiciones de habitabilidad y el confort térmico de manera respetuosa y sostenible, así como reducir la huella de carbono a lo largo de la vida útil de los edificios, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. Para ello, se han diseñado instalaciones de refrigeración adiabática para el acondicionamiento de los mismos con técnicas bioclimáticas. Esta instalación va acompañada, además, de la implantación de placas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica. De esta forma se cubren tanto las necesidades de climatización en los centros como las de ahorro, sostenibilidad y eficiencia energética.

Las placas solares instaladas a través de este plan suman una superficie de 86.000 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos (equivalente a más de 8 campos de fútbol) y su potencia global instalada asciende a 6,45 megavatios, lo que permitirá una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de alrededor de 6.264 toneladas al año. Asimismo, estas instalaciones reducen el gasto en consumo energético de los centros educativos, contribuyendo a la eficiencia del gasto público.

Por otra parte, la consejera ha mantenido un encuentro con el consejero Sergio Silva para formalizar la cesión de las últimas actualizaciones del software de la plataforma Séneca, referente nacional de gestión académica y el mayor sistema informático de comunicación e información de la Junta de Andalucía.

Castillo ha explicado que el sistema andaluz, que ya había sido cedido a Cantabria para su implantación en centros docentes, ahora se dota de los últimos módulos y herramientas desarrolladas, tales como las app iSéneca, utilizada por más de 140.000 usuarios andaluces diariamente, e iPasen, por más de 1,5 millones. Aplicaciones que se emplean a diario por la comunidad educativa para realizar las tareas más comunes en el ámbito educativo.

También ha señalado la consejera que los módulos de Pasen y Secretaría Virtual son "punta de lanza" como sistemas de comunicación entre el centro educativo y las familias y en el ámbito de la realización de trámites electrónicos con el centro, respectivamente. Asimismo, María del Carmen Castillo ha subrayado que este programa hecho en Andalucía se ha cedido e implantado ya en once comunidades autónomas (Asturias, La Rioja, Galicia, Navarra, Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha, Cantabria, Baleares y Canarias) así como por el Ministerio de Educación para su uso en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

"Estamos muy satisfechos de que tecnología punta andaluza en el ámbito educativo traspase nuestra comunidad y se pueda exportar a otros puntos de España para facilitar la gestión de los centros docentes". Castillo ha indicado que un factor fundamental para que el Sistema de Información Séneca esté actualizado y adaptado a las últimas tecnologías es su dotación económica. Así, ha destacado que la Consejería ha realizado una inversión media de 3,5 millones de euros en los últimos años, cifras que demuestran la apuesta de la Junta por las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito educativo. Cada año se incluyen nuevos módulos y herramientas que han ido ampliando el ecosistema Séneca a la situación que tenemos ahora mismo con cerca de 300 módulos que se mantienen en este momento.

En este sentido, la Consejería ha presentado hace unos días en SIMO el nuevo módulo de seguimiento de la FP en Empresa en Séneca, que permite toda la gestión telemática del seguimiento del alumnado en su fase de prácticas en empresas, uniendo en la plataforma Séneca toda la labor que realiza el profesorado, el profesional de la empresa que tutoriza a dicho alumnado y el propio alumnado, de forma que hay trazabilidad completa del proceso del seguimiento de las prácticas.

La consejera ha detallado algunos de los datos actuales de Séneca. Así, un total de 7.859 centros escolares gestionan su actividad diaria a través de esta infraestructura, con más de 5,3 millones de expedientes activos de alumnado, 182.798 usuarios de profesorado y personal de administración y servicios (PAS) y 1,8 millones de tutores legales conectados. La magnitud del uso refleja un sistema vivo y en continua interacción: 499 millones de notificaciones enviadas por aplicaciones móviles, 36 millones de mensajes intercambiados entre usuarios, 7,7 millones de documentos firmados electrónicamente y 18,7 millones de documentos generados dentro del entorno educativo.

En cuanto a la comunicación con las familias, las notificaciones en DANA han experimentado picos de actividad especialmente significativos: dos millones de mensajes el 15 de noviembre de 2024, 2,5 millones el 3 de marzo de 2025, y un récord histórico de siete millones el 28 de abril de 2025, conocido como 'el día del apagón'. "Este flujo constante evidencia la confianza de la comunidad educativa en un ecosistema digital robusto, seguro y transparente", ha asegurado.

La consejera ha explicado que gracias a este sistema ya no se entregan boletines de calificaciones en papel, sino en el 'punto de recogida' digital; y otras ventajas como que las familias pueden presentar a través de la Secretaria Virtual la solicitud de admisión desde el segundo ciclo de Infantil hasta Bachillerato, o la distribución electrónica de los cheques libro desde el centro a las familias para que puedan proceder a la adquisición de los mismos en las librerías. María del Carmen del Castillo ha subrayado que Séneca facilita una gestión académica y económica de los centros, eficiente, moderna y personalizada, con una disponibilidad 24 horas al día siete días a la semana para todos sus usuarios.