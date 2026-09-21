Casi 30.000 estudiantes de Idiomas, Música, Danza, Diseño y Arte Dramático comienzan el curso en Andalucía

El viceconsejero de Educación, Pablo Quesada, en Cádiz inaugurando el curso de Idiomas, Arte, Diseño, Música o Danza. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 29.429 estudiantes de Artísticas Superiores de Música, Danza, Diseño y Arte Dramático, así como de régimen especial de Idiomas y Deportivas, han comenzado las clases en Andalucía en 269 centros docentes, atendidos por una plantilla integrada por más de 4.800 docentes. La mayoría del alumnado cursa sus estudios en la pública, el 96%.

Según ha indicado la Junta en una nota, el viceconsejero de Educación, Pablo Quesada, ha inaugurado el curso 2026/27 en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Cádiz, que imparte los estudios superiores de Diseño de Moda en los que están matriculado 88 alumnos y alumnas. Quesada ha explicado que los procedimientos de escolarización de estas enseñanzas continúan abiertos, por lo que la cifra actual de matriculados podría incrementarse.

Asimismo, ha recordado que el pasado 15 de septiembre se incorporaron a las aulas otros 23.800 alumnas y alumnas de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, a los que se suman 2.642 matriculados en Artes Plásticas y Diseño. De este modo, en su conjunto, más de 59.000 estudiantes cursan enseñanzas de régimen especial en Andalucía.

Igualmente, el viceconsejero ha destacado el interés de los jóvenes andaluces por las enseñanzas artísticas, una formación de calidad fundamental para los futuros profesionales de la música, la danza, el arte dramático y el diseño. En este sentido, ha reafirmado el apoyo de la Junta a estas disciplinas.

Además, ha reconocido el trabajo de los estudiantes, ya que "han decidido dar un paso más al compaginar la formación obligatoria con la vocación artística y mantener ambas cosas demuestra un enorme esfuerzo, disciplina y talento".

Pablo Quesada también ha puesto el foco en la importancia de las Enseñanzas de Régimen Especial de Idiomas. Así, ha señalado que estas escuelas no ofrecen "un simple añadido" a la formación del alumno, sino una preparación con titulación oficial imprescindible para competir en un mercado de trabajo cada vez más exigente y globalizado. Asimismo, ha subrayado que "estas enseñanzas fomentan el aprendizaje a lo largo de la vida, potencian la movilidad internacional y dotan al alumnado de competencias interculturales clave para destacar en entornos profesionales altamente competitivos".

La Junta ha recordado que las Enseñanzas Artísticas Superiores (Música, Danza, Diseño y Arte Dramático) permiten la obtención del título de Grado equivalente al Grado Universitario. Una de las peculiaridades de estas enseñanzas es que permiten el acceso a másteres universitarios y artísticos, así como a programas de doctorado. Hasta el momento se han matriculado, dado que no ha concluido el procedimiento extraordinario, más de 3.470 estudiantes en las especialidades de arte dramático, danza, música y diseño, en centros públicos. Del total, 704 lo han hecho en Arte Dramático, 142 en Danza, 1.206 en Música y 1.422 en Diseño.

En este sentido, la Junta ha recordado que actualmente la red andaluza cuenta con cinco Conservatorios Superiores de Música, uno de Danza, tres Escuelas Superiores de Arte Dramático y nueve Escuelas de Arte y Superiores de Diseño. Como novedad para este curso académico, ha destacado la implantación de la especialidad de Diseño de Producto en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Val de Omar de Granada, una oferta que hasta la fecha únicamente se impartía en la Escuela de Arte y Superior de Diseño León Ortega de Huelva.

Asimismo, este curso se conserva la bonificación del 99% de los créditos aprobados en primera matrícula, que se aplicará a los estudiantes de los centros académicos andaluces de estas enseñanzas que no cumplan los requisitos de la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha señalado la Junta, que ha explicado que esta medida busca evitar que la capacidad económica familiar pudiese ser un factor limitante para el acceso a los estudios, a la vez que se reconoce el valor del esfuerzo.

Respecto a las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial, en Andalucía se pueden estudiar en sus 52 Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), donde se imparten once lenguas distintas, como son alemán, francés, inglés, italiano, árabe, ruso, portugués, chino, japonés, griego moderno y español como lengua extranjera. Estas enseñanzas, que permiten obtener certificaciones oficiales según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), requieren una edad mínima de 16 años cumplidos en el año en el que se comiencen los estudios. No obstante, es posible acceder con 14 años si se desea estudiar un idioma diferente al cursado como primera Lengua Extranjera en la ESO. Actualmente hay matriculados más de 26.000 estudiantes.

En cuanto a las enseñanzas deportivas, la Consejería oferta este curso 24 plazas en cada uno de los cinco centros públicos que imparten las enseñanzas correspondientes en Málaga, Granada, Sevilla, Cádiz y Jaén. En ellas se prepara a los alumnos para ejercer de técnico deportivo en dos diferentes modalidades. Como novedad este curso académico, destaca la implantación del grado medio del Técnico Deportivo en Fútbol Sala en el IES Las Fuentezuelas de Jaén.