El CEIP Nueva Andalucía de Adra (Almería) ampliará su capacidad hasta 570 plazas con una inversión de 3,7 millones

La delegada de Educación de la Junta en Almería, Carmen María Jiménez, durante su visita a las obras de ampliación del CEIP Nueva Andalucía de Adra. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ADRA (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía invierte 3,7 millones de euros en las obras de ampliación y mejora del CEIP Nueva Andalucía, ubicado en Las Cuatro Higueras, en Adra (Almería), una actuación que permitirá aumentar la capacidad del centro en 285 puestos escolares, hasta alcanzar los 570, y retirar las aulas prefabricadas.

La obra dotará al centro de los espacios necesarios para pasar de una a dos líneas tanto en las enseñanzas de Infantil y Primaria como en los dos primeros cursos de Secundaria que imparte. También permitirá ordenar el centro por etapas educativas, según ha informado la Administración autonómica en una nota.

El proyecto contempla además una instalación de bioclimatización mediante refrigeración adiabática con apoyo de placas solares fotovoltaicas, con la que se mejorará el confort térmico y se reducirá el gasto energético y las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero.

El colegio dispondrá también de un sistema de calefacción con aerotermia que evitará el consumo de combustibles fósiles. Las obras cuentan, además, con cofinanciación europea a través del Programa Andalucía Feder 2021-2027.

La delegada territorial de Educación en Almería, Carmen María Jiménez, que ha visitado el centro para conocer las actuaciones, ha señalado que las obras tienen como objetivo dar respuesta a la demanda de escolarización existente en la zona y ha asegurado que la mejora de las infraestructuras educativas "es una prioridad para seguir avanzando en la calidad de la enseñanza y en el bienestar del alumnado y de los profesionales de nuestros centros".

La delegada ha recordado que al CEIP Nueva Andalucía se han destinado 14.696 euros a actuaciones de Confort Térmico y 4.162 euros al programa 'Mejora tu Centro'.

Por su parte, el alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha afirmado que "la educación es una prioridad para este equipo de Gobierno y creemos que nuestros niños y niñas deben contar con centros educativos dignos, modernos y con las mejores condiciones posibles para aprender y desarrollarse".

Asimismo, ha destacado "la buena relación y la colaboración constante que mantenemos con la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, que está permitiendo dar respuesta a peticiones y reivindicaciones históricas de nuestro municipio".

El regidor ha agradecido la visita de la nueva delegada territorial de Educación a Adra, "con quien esperamos seguir trabajando de la mano para continuar avanzando en la mejora de las infraestructuras educativas de nuestra ciudad".

Las obras se enmarcan en la mejora de las infraestructuras educativas de la provincia, donde durante el curso 2026-2027, un total de 56 centros educativos públicos son objeto de obras de mejora, con una inversión superior a 16,4 millones de euros y alrededor de 33.100 alumnos beneficiados.