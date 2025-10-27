El centro de FP Hurtado de Mendoza de Granada desarrolla el proyecto Erasmus+ de gastronomía sostenible e inclusiva

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, interviene en el centro de FP Hurtado de Mendoza - JUNTA

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha visitado el Centro Público Integrado de FP (Cpifp) Hurtado de Mendoza con motivo del desarrollo del proyecto Erasmus+ sobre gastronomía sostenible e inclusiva.

"El programa Erasmus+ representa una oportunidad única para transformar la educación y la formación profesional en Granada" ha resaltado la delegada, quien considera que "proyectos como este demuestran que la cooperación europea, la inclusión y la innovación pedagógica son claves para construir una sociedad más justa, solidaria y preparada para los retos del futuro", según ha informado la Junta en una nota de prensa este lunes.

El proyecto 'Sustainable Gastronomy and Hospitality - Professional Integration of People with Special Needs', cofinanciado por la Unión Europea dentro del programa Erasmus, que se desarrolla entre el 1 de febrero de 2024 y el 31 de enero de 2026, tiene como finalidad "mejorar la calidad de la oferta educativa de la formación profesional dirigida a personas con discapacidad intelectual y en situación de exclusión social, tanto en España como en Polonia".

El proyecto reúne a varias instituciones europeas comprometidas con la educación inclusiva y la empleabilidad. A través de formaciones conjuntas, intercambios y talleres culinarios, impulsa la integración profesional de personas con necesidades especiales mediante la gastronomía y la hostelería sostenible, "adaptando los currículos escolares a los estándares europeos y fomentando la cooperación internacional".

En la primera fase del proyecto, celebrada en mayo de 2025, ocho estudiantes del ciclo formativo de Panadería, Repostería y Confitería del Cpifp Hurtado de Mendoza viajaron a Tarnów (Polonia), acompañados por los profesores Francisco Valera, Rafael Roldán y Julia Cañigueral, junto a un representante de la University Mobility. Durante su estancia, el alumnado participó en prácticas culinarias conjuntas, talleres, visitas de estudio y actividades culturales, incluyendo una visita a la ciudad histórica de Cracovia.

En esta nueva fase, el centro acoge en Granada a diez estudiantes polacos con menores oportunidades, que comparten experiencias formativas, talleres gastronómicos y actividades de convivencia con estudiantes españoles. Su impacto se refleja en la mejora de las competencias profesionales, lingüísticas e interculturales del alumnado y profesorado participante, y en la modernización de los currículos formativos de las instituciones socias.

La delegada ha destacado durante la entrega de diplomas al alumnado participante, "el papel esencial del programa Erasmus+ como motor de inclusión, movilidad y cooperación internacional en el ámbito de la Formación Profesional, y el compromiso del Cpifp Hurtado de Mendoza con la igualdad de oportunidades y la educación de calidad."

El Hurtado de Mendoza participa activamente en varios proyectos Erasmus+ de FP y de Educación Superior, consolidándose como un referente en movilidad internacional. Estos programas permiten que alumnado y profesorado realicen estancias formativas en empresas y centros europeos, reforzando su desarrollo profesional y humano. Además del ámbito de la FP, el programa Erasmus+ abarca todos los sectores educativos, con una fuerte implantación en la provincia de Granada.

Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de toda la provincia participan en proyectos de movilidad y cooperación que buscan mejorar la calidad docente y la innovación pedagógica. Entre los colegios de Infantil y Primaria destacan el Fuentenueva (Granada), el Atalaya (Atarfe), el Cervantes (Huéscar), y el Río Verde (Almuñécar), a los que se suma el centro de Educación Primaria Virgen de la Cabeza (Churriana de la Vega), entre otros.

Asimismo, Granada cuenta con una amplia red de centros públicos y concertados implicados en Erasmus+, entre ellos los Cpifp Hurtado de Mendoza y Aynadamar y los institutos Politécnico Hermenegildo Lanz, La Zafra, Virgen de las Nieves, Francisco Javier de Burgos, Alpujarra o Zaidín-Vergeles, además de centros concertados como Alhamar, Atlántida, Reina Isabel y San Juan Bosco. Estos proyectos fortalecen la relación entre formación y empleabilidad, impulsando la internacionalización de la FP granadina.

Por otra parte, incluye enseñanzas universitarias, artísticas y de grado superior de FP. En Granada participan instituciones como la José Val del Omar, el Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia, los institutos Francisco Ayala y Ángel Ganivet, y los Cpifp Hurtado de Mendoza y Aynadamar, entre otros.

Al mismo tiempo, Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), Centros de Educación Permanente (Ceper) y de profesorado también forman parte de Erasmus+, fomentando el aprendizaje permanente y la inclusión social. Participan centros como las EOI de Granada y de Motril, los Ceper Giner de los Ríos (La Zubia), Mare Nostrum (Almuñécar), Cehel de Albuñol o el Manuel Martín Lafuente (Pinos Puente), entre otros.