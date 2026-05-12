Cerca de 300 centros educativos de la provincia de Granada integran ya la Red 'Escuela: Espacio de Paz'

Jornada de la red 'Escuela: Espacio de Paz'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro del Profesorado (CEP) de Granada ha acogido los Encuentros Finales de la Red Andaluza 'Escuela: Espacio de Paz' (RAEEP), correspondiente a la zona de Granada y su área metropolitana.

Se trata de una jornada en la que se han reunido 220 asistentes entre coordinadores de los centros educativos adheridos a esta red, y que se suma a los celebrados en las zonas de Motril, Baza y Guadix.

Durante la jornada se ha podido constatar el notable crecimiento de la adhesión a la Red en la provincia, que ronda los 300, en concreto 291 centros adscritos en el curso 2025-2026, frente a los 270 del curso anterior.

A juicio de la Junta, estos datos reflejan el "firme compromiso" de la comunidad educativa granadina con la promoción de la convivencia positiva y la cultura de paz en las aulas.

El encuentro, organizado por el Gabinete de Convivencia e Igualdad de la Delegación Territorial de Educación, ha contado con intervenciones del Gabinete de Bienestar Emocional, de la Asesoría del CEP y de varios centros educativos que han compartido sus buenas prácticas en materia de convivencia e igualdad.

En concreto, han expuesto sus experiencias la Escuela Infantil Francisco Lucilo Carvajal (Albolote), el CEIP Francisca Hurtado (Láchar), el IES Alhendín y el Colegio Ave María de Albolote, demostrando que es posible transformar realidades desde la mediación, el diálogo y el respeto.

Se ha recordado a los centros que el plazo para solicitar este reconocimiento, a través del Sistema de Información Séneca, está abierto entre el 10 y el 30 de mayo de cada año.

La valoración de las solicitudes se realiza a partir de informes del Servicio de Inspección Educativa, del CEP y del Gabinete de Convivencia, atendiendo a criterios como la implicación de la comunidad educativa, el carácter innovador de los proyectos y la integración de la perspectiva de género.

Asimismo, se ha querido destacar los seis ámbitos de actuación que articulan el trabajo de la Red: mejora desde la gestión y organización, desarrollo de la participación, promoción de la convivencia, prevención de situaciones de riesgo, intervención ante conductas contrarias, y reeducación de actitudes y restauración de la convivencia.

Desde la Delegación Territorial se ha animado a los centros a seguir trabajando en red, compartiendo recursos y experiencias, y se ha agradecido el esfuerzo y la dedicación de los equipos directivos, del profesorado y de las familias para hacer de la escuela un verdadero espacio de paz.