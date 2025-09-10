Comienzan las clases en Sevilla, con 4.400 alumnos menos y 635 profesionales más respecto al curso anterior

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 167.040 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial comienzan las clases este miércoles en los centros docentes de Sevilla, lo que supone un total de 4.400 estudiantes menos respecto al curso anterior entre las etapas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, aunque la plantilla del profesorado se ha incrementado con un total de 635 los refuerzos en la plantilla pública, lo que eleva el total de docentes a 23.863 en la provincia sevillana.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación profesional, Miguel Ángel Araúz, ha visitado el colegio concertado SAFA Blanca Paloma ubicado en el barrio de Los Pajaritos, un centro educativo concertado sostenido con fondos públicos que atiende a un total de 618 estudiantes.

En la visita, Araúz ha destacado "la importante trayectoria de todo el personal de este centro en la labor de normalización e integración, dada la diversidad de nacionalidades, con sus diferentes culturas, religiones e idiomas, tanto del alumnado como de sus familias dentro del ámbito socioeducativo".

Este miércoles han comenzado las clases un total de 167.040 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial en Sevilla, mientras que en el mes de septiembre comenzarán las clases en la provincia un total de 417.388 estudiantes, incluidos los menores de tres años, y más de 29.400 docentes en 1.661 centros, tanto públicos como concertados y privados.

Respecto al crecimiento del profesorado, específicamente el número de docentes y monitores especialistas para la atención al alumnado de necesidades educativas especiales ha crecido en 73 profesionales, hasta alcanzar la cifra de 3.022, 856 más respecto al 2018, un 39,5% de incremento.

Además, este curso la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha asegurado que culminará el proceso de equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, alcanzado por unanimidad en las mesas sectoriales, que beneficia tanto a los docentes de la red pública como de la concertada Esta medida ha supuesto una inversión de 256,8 millones de euros.