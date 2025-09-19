El curso comienza en Villanueva del Trabuco (Málaga) con una inversión de más de 60.000 euros de Desarrollo Educativo

El delegado de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Mälaga, Miguel Briones, la jefa de Servicio de Planificación y Escolarización, Eva Sánchez, y el primer teniente de alcalde de Villanueva del trabuco, Juan Alejandro Pascual. - JUNTA

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El curso escolar comienza en los centros educativos de la localidad malagueña de Villanueva del Trabuco con una inversión de más de 60.000 euros de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Málaga.

El delegado, Miguel Briones, ha acudido este viernes al municipio, donde ha visitado el CEIP López Mayor. A la visita han acompañado la jefa de Servicio de Planificación y Escolarización, Eva Sánchez, así como el primer teniente de alcalde de Villanueva del Trabuco, Juan Alejandro Pascual, junto con otros ediles de la coalición de Gobierno municipal.

Durante la visita, los responsables de ambas administraciones han anunciado las inversiones llevadas a cabo para mejorar las instalaciones de los centros educativos municipales. Así, por parte de la Delegación Territorial, en el IES Sierra de San Jorge se ha llevado a cabo la insonorización de un aula de música y la construcción de una rampa de acceso. En obras para la adecuación de espacios en el citado instituto se ha acometido una inversión de 32.408,69 euros. Por otro lado, un total de 3.933,48 euros se han destinado al S.E.P. Guadalhorce y al CEIP López Mayor para equipamientos, recursos didácticos y otros materiales.

Por su parte, entre las actuaciones realizadas a cargo del Ayuntamiento, destacan la renovación de los toldos del edificio de Infantil (2.507 euros), la pintura integral del edificio de Educación Infantil (6.969,60 euros), la sustitución de marcos y puertas en Primaria (2.836,19 euros), así como la climatización de quince aulas del colegio, con una inversión de 15.000 euros, financiados a través de los Presupuestos Participativos.

En relación con estas inversiones, Briones ha afirmado durante la visita: "Esto es fruto de la colaboración y cooperación entre ambas administraciones, con el objetivo último de beneficiar al alumnado del municipio. Con estas actuaciones seguimos apostando por ofrecer unas instalaciones adaptadas a las necesidades educativas actuales y reforzamos nuestro compromiso con la calidad de la enseñanza".