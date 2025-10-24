Diseñan en una jornada participativa la hoja de ruta para fomentar la cultura científica en las aulas

GRANADA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía y el Parque de las Ciencias, con el asesoramiento del Instituto Andaluza de Administración Pública, han impulsado la Estrategia Andaluza de Divulgación Educativa de la Ciencia (Eandec), con unas jornadas participativas que se han desarrollado en el museo científico, con sede en Granada.

Según ha informado el Parque de las Ciencias en una nota, la Eandec se implementará entre 2026 y 2030 y facilitará el acceso del profesorado y alumnado andaluz a recursos, tecnologías y programas didácticos con la misión de "promover una educación científica accesible, inclusiva y equitativa".

Las actuaciones diseñadas estarán dirigidas al fomento de la cultura y las vocaciones en ciencia y tecnología y a la capacitación del alumnado en las competencias que demandarán las profesiones del futuro. En el proceso de diseño de esta estrategia, resulta fundamental la elaboración de un diagnóstico previo que contribuya a "visualizar la situación actual de la divulgación educativa de la ciencia en Andalucía".

Para escuchar a todos los agentes implicados (alumnado, profesorado, tejido asociativo, expertos y divulgadores) este viernes, alrededor de un centenar de personas, una muestra representativa de estos agentes, están trabajando en la Jornada Participativa de la Eandec 2026-2030 para contribuir a definir la hoja de ruta de esta estrategia andaluza.

En palabras del director general de Ordenación y Evaluación Educativa de la Junta, Manuel Jesús Sánchez Hermosilla, "esta estrategia nace con la vocación de ser un instrumento participativo y transformador que garantice una educación científica inclusiva, equitativa y accesible para todo el alumnado andaluz".

La jornada ha comenzado con la bienvenida del director del Parque de las Ciencias, Alfonso Peres Osia, que ha destacado que la implicación de un centro de ciencia en el desarrollo de una estrategia educativa en el ámbito de las disciplinas científicas y tecnológicas es un hito y una oportunidad única que en el caso de España, solo se ha dado en el Parque de las Ciencias.

"Para este museo estar en la primera línea de elaboración de esta estrategia supone participar activa y directamente en la definición de las actuaciones, pero también consolidar con ello su posición a la vanguardia de la divulgación científica, así como situarse como emisor preferencial de recursos y formatos innovadores en la divulgación científica", ha añadido Pérez Osia.