Doce institutos de la provincia de Jaén participan en un encuentro entre empresas y Formación Profesional

Celebración de la jornada. - JUNTA

JAÉN 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Íbero de Jaén ha acogido la jornada de formación 'Sinergia Jaén: impulsando el motor de la construcción y los servicios técnicos', como espacio de colaboración entre empresas, entidades y centros de Formación Profesional de la provincia con el fin de impulsar el tejido productivo a través de la innovación.

El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, ha asistido a este encuentro, en el que han participado doce centros educativos y más de 50 representantes de empresas y entidades pertenecientes a las familias profesionales de la construcción, instalación y mantenimiento.

La jornada se ha estructurado en dos partes. En primer lugar, se ha desarrollado un encuentro entre empresas del sector y centros educativos, en el que se ha celebrado la mesa redonda 'Sinergias en acción: la nueva Formación Profesional como motor de innovación y calidad profesional', según ha informado este jueves el Gobierno andaluz.

Se han abordado cuestiones relacionadas con la empleabilidad en los sectores de la construcción y los servicios técnicos, así como la relevancia de la FP para dar respuesta a la falta de relevo generacional en el territorio jiennense. Asimismo, se ha llevado a cabo una sesión de 'networking' empresarial orientada a facilitar el contacto entre profesionales del sector.

En una segunda fase, ha tenido lugar un encuentro entre profesionales y alumnado, que ha incluido una charla informativa sobre las oportunidades de empleabilidad tras la finalización de los estudios de Formación Profesional, así como sobre orientación académica y procesos de escolarización.

Además, se han presentado experiencias de alumnado y de profesionales con trayectorias de éxito en los sectores implicados. Por último, durante la jornada los institutos Las Fuentezuelas, Fuente de la Peña y El Valle, de la capital, han realizado una demostración de los trabajos que realizan en sus centros.