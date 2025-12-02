Docentes andaluces se forman sobre la nueva normativa que regula las enseñanzas de Formación Profesional

Formación para docentes de FP en Andalucía sobre la nueva normativa. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Andalucía acoge la primera edición de las jornadas de Formación Profesional (FP) organizadas por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional sobre la aplicación de la normativa que regula el nuevo modelo de FP en la comunidad. En concreto, este encuentro, que se celebra en las ocho provincias andaluzas hasta el 3 de diciembre, se centra en la fase de formación en empresa u organismo equiparado y en la evaluación en FP.

En una nota de prensa, la Consejería ha explicado que la entrada en vigor de estas disposiciones durante el presente curso académico, junto con su aplicación en los distintos centros docentes, "supone un reto dada la amplia diversidad de familias profesionales, modalidades formativas y tipologías de alumnado".

Con el objetivo de ofrecer "respuestas claras y homogéneas" y facilitar la labor de los centros docentes, la Consejería ha realizado estas jornadas en colaboración con los Centros del Profesorado de Andalucía. De esta manera, el objetivo principal es la capacitación del profesorado de FP "tanto desde el punto de vista teórico como práctico" en la aplicación de la nueva normativa desarrollada en Andalucía, garantizando una comprensión integral de los cambios y su correcta implementación en los centros educativos.

Durante esta primera edición, un total de 240 docentes han participado en las jornadas, donde han adquirido herramientas y conocimientos para poder afrontar todos los desafíos de los sectores productivos del entorno laboral. A partir del segundo trimestre, se replicarán estas jornadas para todo el profesorado de FP, tanto en la modalidad online como presencial con el fin de "fomentar un aprendizaje continuo y de calidad en el sistema educativo andaluz".