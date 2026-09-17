Educación abre un nuevo plazo de solicitudes para cubrir más de 7.500 plazas vacantes de FP en Andalucía

La Junta abre un nuevo plazo de solicitudes para cubrir más de 7.500 plazas vacantes de FP en Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación abre desde este jueves y hasta el lunes 21 de septiembre, un nuevo periodo de solicitudes para cubrir 7.505 plazas vacantes en Formación Profesional. Se trata de ciclos formativos en oferta completa que aún cuentan con puestos escolares disponibles y no presentan lista de espera. Hasta el momento se han adjudicado en este procedimiento extraordinario semanal más de 14.600 plazas a alumnado en lista de espera, incluyendo a aquellos que teniendo ya su plaza han mejorado en su orden de prioridad.

Además, 5.389 estudiantes que no habían solicitado plaza en el procedimiento ordinario también han obtenido un puesto vacante tras presentar solicitud ahora para estas enseñanzas. La mayor parte de las vacantes disponibles corresponde a los grados básicos, con 3.161 plazas. Le siguen los grados medios, con 2.807 vacantes, y los grados superiores con 1.537, según el detalle ofrecido por la Junta en una nota.

Del total de plazas ofertadas, las cinco familias profesionales con más vacantes disponibles son: Administración y Gestión (1.865), Hostelería y Turismo (1.149), Informática y Comunicaciones (809), Agraria (707) y Servicios Socioculturales y a la Comunidad (512).

Además, hay que destacar las vacantes de las familias de Electricidad y Electrónica, con 441, y de Industrias Alimentarias, con 438 vacantes. En las enseñanzas de grado básico, hay plazas vacantes para 375 ofertas formativas, aunque son cinco ciclos formativos los que acumulan el mayor número de puestos disponibles: Servicios administrativos (607); Informática y comunicaciones (462); Agro-jardinería y composiciones florales (333); Cocina y restauración (243) y Electricidad y Electrónica (218).

En grado medio hay 350 ofertas con vacantes y, una semana más, el ciclo de Gestión administrativa es el que sobresale del resto, con 892 plazas distribuidas en 86 centros de todas las provincias andaluzas. Le siguen los grados medios de: Atención a personas en situación de dependencia (216 vacantes); Cocina y gastronomía (168); Servicios en restauración (154); Sistemas microinformáticos y redes (127) y Elaboración de Productos Alimenticios (105).

Con respecto a las 219 ofertas disponibles para ciclos de grado superior, destacan: Administración y Finanzas con 276 vacantes; Guía, Información y Asistencias Turísticas que cuenta con 194 plazas; Dirección de Cocina (98); Asistencia a la Dirección (90); Dirección de Servicios en Restauración (85); y Animación Sociocultural y Turística con 81 plazas ofertadas.

Los interesados deberán presentar solicitud de admisión, preferentemente, a través de la Secretaría Virtual de los centros andaluces hasta el 21 de septiembre. Podrán acceder a esta oferta todos los interesados que cumplan con los requisitos de acceso a ciclos formativos de grado básico, medio o superior, incluidos aquellos jóvenes que participaron en el proceso ordinario de admisión de junio y actualmente se encuentran en lista de espera y deciden optar por estas vacantes.

En este caso, ambas solicitudes permanecerán activas hasta que el alumno formalice su matrícula. En el momento de la matrícula, se entenderá que renuncia automáticamente al resto de solicitudes en trámite. El martes 22 de septiembre se realizará la tercera adjudicación de vacantes, coincidiendo con la asignación de puestos escolares mediante lista de espera. Los adjudicatarios recibirán un SMS al teléfono que indicaron en la solicitud y tienen 48 horas para aceptar o rechazar la plaza.

Semanalmente se abrirá un nuevo periodo de solicitud para cubrir las plazas vacantes, que se actualizarán hasta el 15 de noviembre. El plazo de presentación estará habilitado de jueves a lunes, teniendo en cuenta únicamente las plazas disponibles tras las adjudicaciones de la semana anterior. Y cada martes se realizará la adjudicación de dichas plazas, repitiéndose el procedimiento hasta completar las vacantes ofertadas. Si durante este periodo una persona presenta varias solicitudes, la válida será la última presentada.