Entrega en Granada del V Premio del Club de la Constitución en el Día de los Derechos Humanos

Entrega del V Premio del Club de la Constitución en Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, ha asistido a la entrega de V Premio del Club de la Constitución, una iniciativa que cumple cinco años con el objetivo de fomentar entre el alumnado el conocimiento y la reflexión sobre los valores y derechos fundamentales de nuestra Carta Magna.

En el acto, celebrado en el Día de los Derechos Humanos, la delegada ha destacado el valor pedagógico de un proyecto que "siembra en nuestros jóvenes el conocimiento y el aprecio por nuestra Ley Fundamental" y ha subrayado la relevancia de los artículos trabajados en esta edición -el 47 (derecho a una vivienda digna) y el 45 (derecho y deber de proteger el medio ambiente)-, calificándolos de "pilares esenciales para una vida digna y para el futuro de nuestro planeta".

Además, celebró la amplia participación en esta quinta edición, con 48 alumnos de nueve centros educativos de la provincia. Los premios, consistentes en material electrónico de apoyo escolar para el alumnado y sus centros educativos, diplomas acreditativos, un ejemplar de la Constitución y otro de los Cuentos de la Alhambra, fueron entregados por la delegada y el presidente del Club de la Constitución, Francisco Martín-Recuerda.

El acto contó con la emotiva lectura de fragmentos de las redacciones ganadoras y de los artículos constitucionales que las inspiraron, simbolizando la conexión entre el texto de 1978 y la visión de las nuevas generaciones.

El acto concluyó con una foto de familia que reunió a los estudiantes premiados, sus familias, docentes, el jurado y las autoridades, poniendo un broche final a una jornada que celebra el talento, el esfuerzo y los valores que nos unen como sociedad.

En la categoría Educación Primaria, el primer premio fue para Sofía Padial Moreno (de 6º de Primaria del Colegio San Agustín de Granada), por la redacción titulada 'La puerta 45 de la casa roja y dorada del bosque'.

El segundo premio fue para Valentina López Duro (6º de Primaria del Colegio San Agustín de Granada), por 'La estrella del techo'. En la Categoría Educación Secundaria recibieron el primer premio Ángela Morales Segura (4º de la ESO, Colegio Santa María del Llano FESD de Ogíjares), por 'Proyecto 47'.

El segundo premio se fue para Iván Castilla Coca (1º de la ESO, Ecoescuela CEIP Inmaculada de El Salar), por 'La esperanza del sol'.