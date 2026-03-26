Equipos directivos de centros educativos de Cádiz reciben formación en gestión en unas jornadas provinciales

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Ángel Aparicio, en la inauguración de las X Jornadas Provinciales de Asadipre, celebradas en el Centro del Profesorado de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha participado en la inauguración de las X Jornadas Provinciales de Asadipre, celebradas en el Centro del Profesorado (CEP) de Cádiz, una iniciativa formativa dirigida a equipos directivos de centros educativos de la provincia.

Las jornadas, organizadas en colaboración con Asadipre y el CEP de Cádiz, reúnen a un centenar de profesionales de la dirección educativa en torno a contenidos como el liderazgo y la gestión emocional, la administración económica, la responsabilidad patrimonial o la aplicación de herramientas digitales e inteligencia artificial en la gestión de los centros, ha indicado la Junta en una nota.

Durante su intervención, Aparicio ha puesto en valor el papel de los equipos directivos en el funcionamiento del sistema educativo, subrayando que "liderar un centro educativo hoy exige preparación, capacidad de adaptación y un equilibrio constante entre la gestión pedagógica, organizativa y humana".

El delegado territorial, que ha sido en años anteriores director del IES Padre Luis Coloma de Jerez de la Frontera, ha subrayado la importancia de este tipo de encuentros formativos, que responden a "las necesidades reales de los centros y ofrecen herramientas útiles para el día a día".

Asimismo, ha vlaorado el compromiso de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con la formación permanente del profesorado, y especialmente de los equipos directivos, "como pieza fundamental para avanzar hacia una educación de mayor calidad, más innovadora y mejor organizada".

En el acto han estado presentes el concejal del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Verdulla, así como representantes de Asadipre y del CEP de Cádiz, entidades que han colaborado en la organización de esta actividad.

Estas jornadas se configuran como un espacio de encuentro y reflexión en el que los equipos directivos pueden compartir experiencias, resolver dudas y reforzar sus competencias en un contexto educativo cada vez más exigente.