La Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, la más antigua de Andalucía, inicia el curso 25/26

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) Miguel Salcedo Hierro de Córdoba, que con sus 78 años de historia es la más antigua de Andalucía, ha inaugurado este martes de forma oficial el inicio del curso académico 25/26, mediante un acto que ha contado con la presencia del delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé.

De igual forma, a dicho acto en la ESAD de Córdoba, a cuyas aulas acuden más de 160 estudiantes, también han acudido las concejalas del Ayuntamiento de Córdoba Isabel Albás y Cintia Bustos, junto con los actores Alberto López y Alfonso Sánchez, invitados para la ocasión y componentes del dúo humorístico 'Los compadres'.

La ESAD de Córdoba, además, es pionera en inclusión social, al igual que en investigación. Dicho centro está vinculado a multitud de entidades culturales y artísticas de Córdoba y provincia, en gran parte gracias a la existencia de un equipo directivo y claustro muy comprometido y volcado en una constante preparación y formación.

En palabras de Copé, "las administraciones públicas tenemos la obligación de impulsar y apoyar estos estudios que, además de ser vocacionales, representan un bien cultural de dimensiones considerables. De hecho, la Junta de Andalucía tiene el firme propósito de seguir dinamizando y potenciando las enseñanzas artísticas en todas sus vertientes".

En este sentido, cabe destacar la aprobación hace tres años del Decreto 54/2022, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores de grado, de máster y de doctorado de Arte Dramático, Artes Plásticas, de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de Diseño y de Danza y Música, de acuerdo con los principios generales que rigen el Espacio Europeo de Educación Superior. A partir de ese momento estos estudios se denominan Títulos de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores, cuya titulación es equivalente al título universitario.