Finaliza la instalación del módulo prefabricado del CEIP Remedios Rojo de Monda (Málaga)

MONDA (MÁLAGA), 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga, Miguel Briones, ha visitado este miércoles el CEIP Remedios Rojo del municipio de Monda para conocer de primera mano la puesta en marcha de las aulas prefabricadas, y para hacer un seguimiento de la obra de adecuación y acondicionamiento del terreno que podrá acoger la instalación de otro módulo en el futuro, de acuerdo con las necesidades que tenga el centro.

A la visita han acompañado la jefa del Servicio de Escolarización y Planificación Educativa, Eva Sánchez, la directora del centro, Inmaculada Muñoz; y, por parte del Ayuntamiento de Monda, los concejales de Educación, María Candelaria Ruiz, de Cultura y Turismo, Ana Millán, y de Deporte, Yolanda Mancha, así como miembros de la comunidad educativa.

La visita al centro ha comenzado con una reunión en la que se ha informado sobre la implementación de esta infraestructura como consecuencia de la autorización de un aula específica para atender a tres alumnos con Necesidades Educativas Especiales, y la consiguiente necesidad de ampliar espacios mediante la creación de estas aulas. La inversión total ha ascendido a 270.000 euros.

El Ayuntamiento, tras ser requerido en reiteradas ocasiones (la primera de ellas en noviembre del año 2022) para acometer la obra de soterramiento de una línea de alta tensión, no finalizó dicha intervención hasta el mes de junio, provocando una dilación en la ejecución. Esta obra no obtuvo licencia municipal hasta el 25 de julio y, por ello, no pudo iniciarse la obra de adecuación del terreno con anterioridad.

El delegado de Desarrollo Educativo ha asegurado que se ha visto obligado a intervenir para agilizar los trámites con Industria y con Endesa, y así lograr el acondicionamiento de los terrenos que han acogido el módulo prefabricado. "Pedimos al Ayuntamiento colaboración y lealtad institucional para acometer este y otros futuros proyectos en el municipio", ha subrayado.

Desde la Delegación Territorial ya en el año 2018 se programó dentro del "Plan de Infraestructuras educativas" la ampliación de ese centro, pasando a tipología C2-SD1, con un presupuesto estimado de 633.556,00 €. Sin embargo, esta actuación sigue actualmente pendiente de propuesta de terrenos por parte de la corporación municipal, que hasta la fecha no ha aportado parcelas calificadas como equipamiento educativo en dicho término municipal.