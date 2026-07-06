Finalizan las obras de reparación de las cubiertas del CEEE Jean Piaget de Ogíjares (Granada)

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Granada, María José Martín, en su visita al centro Jean Piaget de Ogíjares (Granada). - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), ha finalizado las obras de reparación de las cubiertas del Centro Específico de Educación Especial (CEEE) Jean Piaget de Ogíjares (Granada), una actuación que ha supuesto una inversión de 55.000 euros y que ha permitido "solucionar los problemas de filtraciones y mejorar el acceso a las cubiertas para facilitar su mantenimiento, además de mejorar la conservación del edificio, la seguridad de sus instalaciones y el bienestar de toda la comunidad educativa".

Según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota, la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Granada, María José Martín, ha visitado el centro junto al gerente provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación, José Antonio Toribio Gámiz, el alcalde de Ogíjares, Estefano Polo Segura, y la directora del centro, Isabel María Valverde Moreno, para conocer el resultado de una intervención que responde a las necesidades detectadas en el edificio.

En concreto, los trabajos han consistido en la reparación de distintos puntos singulares de la cubierta, como juntas de dilatación, encuentros con paramentos, limahoyas y cumbreras, cuya "deficiente estanqueidad provocaba importantes filtraciones durante los episodios de lluvia".

Además, se han incorporado medidas destinadas a mejorar la accesibilidad a las cubiertas, facilitando las labores de inspección y mantenimiento en condiciones de mayor seguridad. La actuación en un plazo de un mes, ha permitido "resolver las patologías existentes y reforzar la protección del edificio frente a las inclemencias meteorológicas".

Durante la visita, la delegada territorial ha destacado que "esta intervención responde al compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora continua de las infraestructuras educativas, garantizando que el alumnado y los profesionales desarrollen su actividad en instalaciones seguras, funcionales y adaptadas a sus necesidades".

Además, Martín ha subrayado que "en un centro de educación especial como el Jean Piaget, donde la atención personalizada y el bienestar del alumnado son prioritarios, resulta fundamental mantener las instalaciones en las mejores condiciones posibles", al tiempo de señalar que "actuaciones como esta, aunque puedan parecer de carácter técnico, tienen una repercusión directa en la calidad del servicio educativo que se presta cada día".

UN "REFERENTE" EN EDUCACIÓN ESPECIAL

El CEEE Jean Piaget es un centro público de referencia provincial especializado en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Durante el curso 2025-2026 atiende a 139 alumnos y cuenta con un equipo formado por 56 docentes y 80 profesionales no docentes, que desarrollan una atención "altamente especializada".

El centro imparte enseñanzas de Educación Básica Especial, dispone de unidades específicas de Audición y Lenguaje y de Educación Especial, además de Programas de Transición a la Vida Adulta y Laboral dirigidos a favorecer la autonomía y la inclusión del alumnado. Entre los servicios que ofrece "destacan el comedor escolar y el transporte escolar específico para educación especial, además de actividades deportivas incluidas en el Plan de Apertura".

Asimismo, desarrolla "numerosos programas educativos impulsados por la Consejería", entre ellos Bibliotecas Escolares, Bienestar Emocional, Aldea, Hábitos de Vida Saludable, Más Deporte, Más Equidad, el Plan de Actuación Digital --Código Escuela 4.0--, Escuela Espacio de Paz, el Plan de Igualdad y "diversos programas de prácticas universitarias y de formación del profesorado".