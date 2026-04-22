Huelva celebra la II Feria de las Ciencias con la participación de cerca de cien centros

Autoridades en la II Feria de las Ciencias de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jornada de la II Feria de las Ciencias de Huelva ha reunido en la mañana de este miércoles, 22 de abril, a cerca de cien centros educativos entre expositores y visitantes, con más de 50 centros presentes durante y una previsión superior a los 4.000 que asistirán a lo largo de todo el día. Organizada por la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva, esta feria "se ha convertido en escaparate de la innovación, la divulgación científica y el talento educativo onubense", ha destacado la Junta.

La jornada ha contado con la visita de la directora general de Innovación y Formación del Profesorado, Estela Villalba, junto al delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Huelva, Carlos Soriano, el delegado territorial de Empleo, Juan Carlos Duarte, el delegado de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Jaime Pérez, y la coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud, Ángela Ramos.

Durante la visita institucional, los responsables institucionales han recorrido los distintos expositores y stands instalados en la feria, donde alumnado y profesorado de numerosos centros educativos han mostrado proyectos relacionados con la ciencia, la tecnología, la sostenibilidad, la investigación, la robótica y la innovación educativa.

Estela Villalba ha puesto en valor el papel de Huelva como referente provincial en innovación educativa y divulgación científica, destacando además la implicación de los centros y de la comunidad educativa. "Esta feria demuestra el enorme potencial que tienen nuestros centros educativos y la capacidad de docentes y alumnado para desarrollar proyectos de enorme calidad, creatividad e innovación", ha señalado.

La directora general también ha subrayado que "iniciativas como esta permiten despertar vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes desde edades tempranas". "Lo más importante es comprobar cómo los alumnos y alumnas aprenden investigando, experimentando, compartiendo conocimientos y trabajando en equipo. Aquí estamos viendo talento, ilusión y mucho futuro", ha afirmado.

Por su parte, Carlos Soriano ha recalcado la dimensión que ha alcanzado esta segunda edición y el "valor" del trabajo desarrollado por los centros educativos de la provincia. "La II Feria de las Ciencias sitúa a Huelva como un referente en divulgación científica e innovación educativa. La participación de cerca de cien centros demuestra la implicación y el compromiso de toda la comunidad educativa", ha destacado.

Soriano también ha reconocido el "esfuerzo" del profesorado, ya que "detrás de cada stand, de cada experimento y de cada proyecto hay muchas horas de trabajo, dedicación y entusiasmo por parte de nuestros docentes. Esta feria es también un reconocimiento a su labor diaria y a su capacidad para despertar la curiosidad y las vocaciones científicas entre el alumnado".

El delegado de Desarrollo Educativo y FP ha insistido, además, en que los alumnos son los auténticos protagonistas de la jornada. "Hoy vemos a jóvenes que investigan, crean, comunican y trabajan en equipo. Esa es la mejor prueba de que estamos formando a una generación preparada para afrontar los retos del futuro", ha añadido.

La II Feria de las Ciencias está organizada por la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Huelva y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, la Diputación de Huelva, el Instituto Andaluz de la Juventud, el Instituto Andaluz de la Mujer, la Universidad de Huelva, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Fundación Descubre y la Fundación Atlantic Copper.

Junto a los representantes de las Administración Autonómica también han asistido representantes del Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial, el Instituto Andaluz de la Mujer, la Universidad de Huelva, la Universidad Internacional de Andalucía, la Fundación Descubre y la Fundación Atlantic Copper.