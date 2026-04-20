Arqueólogos de la UB en Oxirrinco (Egipto) hallan la 'Ilíada' en una momia de época romana

Fragmento del papiro hallado. - UB

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Misión Arqueológica de Oxirrinco (Egipto) de la Universitat de Barcelona (UB) ha hallado un papiro con un fragmento de la 'Ilíada' de Homero en el interior de una tumba de época romana de hace aproximadamente 1.600 años.

Se trata de "la primera vez en la historia de la arqueología" que se localiza un texto literario griego incorporado de forma deliberada como parte del proceso de embalsamamiento de una momia, informa la UB en un comunicado de este lunes.

El papiro fue encontrado durante la campaña de entre noviembre y diciembre de 2025, y entre enero y febrero de 2026, el filólogo y director del proyecto de Oxirrinco, Ignasi-Xavier Adiego, lo identificó como perteneciente al catálogo de las naces, del canto II de la 'Ilíada', un pasaje que enumera las fuerzas griegas frente a Troya.

"No es la primera vez que encontramos papiros griegos empaquetados y sellados incorporados durante el proceso de embalsamamiento de una momia, pero hasta ahora eran de contenido principalmente mágico", ha detallado Adiego, que explica que la novedad es que se trata de un texto literario en un contexto funerario.

El hallazgo se produjo en la necrópolis de Al Bahnasa, la localidad egipcia identificada con la antigua Oxirrinco, una de las ciudades "más importantes" del Egipto grecorromano, a 190 kilómetres al sur de El Cairo.