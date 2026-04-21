Guerra Irán | Directo: Irán avisa de "graves consecuencias" tras el ataque de EEUU a su buque en el golfo de Omán

Europa Press Internacional
Actualizado: martes, 21 abril 2026 9:08
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MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que la operación 'Martillo de Medianoche' --los ataques lanzados por Washington junto a Israel contra Irán en junio de 2025-- supuso la "destrucción total y absoluta" de las instalaciones de "polvo nuclear" de Irán, término que emplea para referirse a las reservas de uranio altamente enriquecido, defendiendo seguidamente que "desenterrarlo" será un proceso "largo y difícil".

   "La Operación 'Martillo de medianoche' supuso la destrucción total y absoluta de las instalaciones de 'polvo nuclear' en Irán. Por lo tanto, desenterrarlo será un proceso largo y difícil", ha defendido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

Sigue en directo la última hora de la guerra en Irán:

Netanyahu reitera que "la campaña no ha terminado" y asegura que Israel "alejó una amenaza existencial"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterado este martes que "la campaña no ha terminado" tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra Irán y ha asegurado que las acciones militares israelíes han "alejado una amenaza existencial" después de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Mueren cuatro palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego

Al menos cuatro palestinos han muerto este martes a causa de nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor en el enclave desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo entre las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos.

Los Veintisiete tantean este martes la posible suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel como pide España

Los ministros de Exteriores de los Veintisiete debatirán este martes el estado de las relaciones entre la Unión Europea e Israel por sus violaciones del Derecho Internacional en Palestina y Líbano, en una reunión en Luxemburgo en la que al menos tres países, entre ellos España, pedirán que se debata la revisión del Acuerdo de Asociación con el país gobernado por Benjamin Netanyahu.

El comisario europeo de Vivienda y Energía avisa de un verano "bastante duro" por la guerra en Irán

El comisario de Vivienda y Energía de la Unión Europea (UE), Dan Jorgensen, ha alertado este martes de que hay que prepararse para un verano "bastante duro" por las consecuencias de la guerra en Irán, ya que considera que el mercado mundial está bajo una presión extrema.

Trump asegura que Irán negociará en Pakistán o "se enfrentará a problemas nunca antes vistos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que Irán se sentará en la mesa de negociaciones prevista para este martes en la capital de Pakistán, Islamabad, o, ha amenazado, Teherán "se enfrentará a problemas nunca antes vistos", a apenas un día de que el alto el fuego llegue a su fin.

Irán advierte de "graves consecuencias" tras el ataque de EEUU a uno de sus buques en el golfo de Omán

El Ministerio de Exteriores de Irán ha advertido este martes de "graves consecuencias" después de que Estados Unidos haya atacado un buque iraní en el golfo de Omán y haya retenido a toda su tripulación, en un nuevo aumento de la tensión en las relaciones bilaterales a apenas un día de que el alto el fuego llegue a su fin.

Trump asegura que desenterrar los restos nucleares que quedan en Irán será un proceso "largo y arduo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que la operación 'Martillo de Medianoche' --los ataques lanzados por Washington junto a Israel contra Irán en junio de 2025-- supuso la "destrucción total y absoluta" de las instalaciones de "polvo nuclear" de Irán, término que emplea para referirse a las reservas de uranio altamente enriquecido, defendiendo seguidamente que "desenterrarlo" será un proceso "largo y difícil".

La Policía de EEUU detiene a decenas de veteranos del Ejército en una protesta contra la guerra de Irán

Las autoridades de Estados Unidos han detenido este lunes a más de 60 personas, entre ellas decenas de veteranos del Ejército y de familiares de los mismos, en una protesta contra la guerra de Irán en la que han llegado a ocupar el edificio de oficinas Cannon de la Cámara de Representantes en Washington DC.

El Consejo de Seguridad de la ONU urge a investigar el ataque donde murió un 'casco azul' francés en Líbano

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha reivindicado este lunes la necesidad de que se investigue el ataque de este sábado contra 'cascos azules' de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) que realizaban labores de limpieza de explosivos en Ganduriyé, en el sur del país, y donde un militar francés perdió la vida mientras que otros tres resultaron heridos, dos de ellos de gravedad.

Hamás se muestra "deseoso" de implementar la segunda fase del acuerdo de paz negociado por EEUU

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha confirmado este lunes a través de un comunicado que están "deseosos" de continuar las negociaciones de paz y a implementar la segunda fase del acuerdo negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y celebrado en el Cairo, después de haber mantenido conversaciones positivas con los mediadores y las facciones palestinas.

El director del OIEA alerta de una posible carrera armamentística nuclear ante la inestabilidad global

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha advertido este lunes de que el aumento de los conflictos y la inestabilidad a nivel mundial podría llevar a que varios miembros del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) incumplan el pacto en una carrera armamentística nuclear que abriría la puerta a "un mundo con 20 o más Estados con armas nucleares", frente a los nueve países que actualmente las poseen, un escenario que ha calificado como "extremadamente peligroso".

Una milicia iraquí proiraní se muestra "preparada" para volver a atacar intereses de EEUU con "armamento más avanzado"

La milicia iraquí proiraní Saraya Awliya al Dam (Brigadas de los Guardianes de la Sangre) ha advertido a última hora de este lunes que está "plenamente preparada para reanudar" sus ataques contra "la presencia ocupante en Irak y la región", esta vez con "armamento más avanzado que se desplegará por primera vez", a la par que ha reivindicado más de 200 operaciones militares en la extendida guerra de Irán en la que las bases e intereses de Estados Unidos en territorio iraquí han sido objeto de reiterados ataques por parte de este y otros grupos armados.

Amnistía advierte de que los DDHH y el multilateralismo están en jaque por "gobiernos depredadores"

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha advertido de que el multilateralismo, el Derecho Internacional y los Derechos Humanos están en jaque ante los ataques por parte de "gobiernos "depredadores" que buscan acabar con los cimientos del orden basado en normas y recrudecer prácticas autoritarias contra la sociedad civil y los movimientos sociales.

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