Guerra Irán | Directo: Irán avisa de "graves consecuencias" tras el ataque de EEUU a su buque en el golfo de Omán

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que la operación 'Martillo de Medianoche' --los ataques lanzados por Washington junto a Israel contra Irán en junio de 2025-- supuso la "destrucción total y absoluta" de las instalaciones de "polvo nuclear" de Irán, término que emplea para referirse a las reservas de uranio altamente enriquecido, defendiendo seguidamente que "desenterrarlo" será un proceso "largo y difícil".

"La Operación 'Martillo de medianoche' supuso la destrucción total y absoluta de las instalaciones de 'polvo nuclear' en Irán. Por lo tanto, desenterrarlo será un proceso largo y difícil", ha defendido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

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