Huelva participa en las Olimpiadas de FP con seis estudiantes en seis modalidades

HUELVA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 180 estudiantes de Formación Profesional, seis de ellos de Huelva, participarán del 24 al 28 de noviembre en Jaén en el VIII Campeonato de FP AndalucíaSkills, las conocidas como Olimpiadas de FP, donde demostrarán las habilidades técnicas y prácticas adquiridas en sus estudios. Este encuentro bienal, organizado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, tiene como objetivo dar visibilidad al talento de la FP, además de ser un lugar de encuentro para empresarios, universidad, profesorado y expertos.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, los ganadores representarán a Andalucía en las olimpiadas nacionales 'Spainskills 2026', que se celebrarán en Madrid. Los estudiantes, procedentes de 85 centros docentes sostenidos con fondos públicos de las ocho provincias andaluzas, irán acompañados por 166 docentes tutores y 28 profesores expertos.

Las competiciones se desarrollarán en el Palacio de Ferias y Congresos (IFEJA) de Jaén, provincia que acoge por primera vez estos campeonatos. En un pabellón interior de 10.800 metros cuadrados diáfanos, se realizarán las pruebas prácticas, mientras que el auditorio Guadalquivir es el escenario elegido para las galas de inauguración y clausura.

Los participantes concursarán en 28 modalidades para demostrar las habilidades técnicas y prácticas adquiridas en sus estudios, con pruebas que sucesivamente deberán resolver y que se asemejan a situaciones reales que se pueden producir dentro de un entorno profesional. Como novedad de esta edición, la especialidad de Farmacia y Parafarmacia se incorpora por primera vez a las competiciones.

El resto de modalidades son: Mecatrónica; Diseño Mecánico CAD; CNC Fresado; Soldadura; Fontanería y Calefacción; Electrónica; Desarrollo Web; Instalaciones Eléctricas; Control Industrial; Robótica Móvil; Ebanistería; Carpintería; Floristería; Peluquería; Estética; Tecnología de la Moda; Tecnología del Automóvil; Cocina; Servicio de Restaurante y Bar; Pintura del Automóvil; Jardinería Paisajística; Refrigeración y Aire Acondicionado; TI Administración de Sistemas en Red; Cuidados Auxiliares de Enfermería y Atención Sociosanitaria; Escaparatismo y Visual Merchandising y Panadería y Pastelería; Recepción Hotelera.

Por provincias, Málaga y Sevilla cuentan con el mayor número de participantes, con 41 y 40, respectivamente. Le siguen Córdoba (27), Cádiz y Granada con 19 competidores cada uno, Jaén (16), Almería (12) y Huelva, con seis participantes, procedentes de cinco centros docentes y que competirán en seis modalidades.

Los centros onubenses que participan en estas Olimpiadas de FP son el IES Pintor Pedro Gómez y el IES La Marisma, ambos de Huelva; el IES Don Bosco de Valverde del Camino; el CDP Centro de Enseñanzas de Peluquería y Estética Chela de Huelva; y el IES La Arboleda de Lepe.

Las modalidades en las que competirán son: CNC Fresado, Soldadura, Carpintería, Floristería, Estética y Tecnología de la Moda. Asimismo, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional contará con la colaboración de 95 empresas de diferentes sectores productivos que aportarán recursos y equipamiento para el desarrollo de las olimpiadas.

AndalucíaSkills constituye un medio para estimular a estudiantes, profesorado y empresas, además de ser una plataforma de intercambio y un foro de debate sobre la evolución de los estándares profesionales, la calidad y la innovación en los diferentes sectores productivos.

Los ganadores del campeonato participarán en las olimpiadas nacionales 'Spainskills 2026', que se celebrarán en Madrid. Tras el encuentro en la capital, los jóvenes finalistas continuarán su trayectoria en Euroskills y Worldskills, convocatorias que también se celebran cada dos años y que reúnen al alumnado de Formación Profesional que mejor ha demostrado sus habilidades profesionales en los campeonatos nacionales de sus respectivos países.

En el último campeonato Spainskills 2024, Andalucía fue la comunidad autónoma que más distinciones consiguió, con un total de once medallas (siete oros y cuatro platas). En WorldSkills Lyon 2024, el andaluz David Gallardo obtuvo una medalla de excelencia en Instalaciones Eléctricas. Y en el campeonato EuroSkills 2025 celebrado en septiembre en Herning (Dinamarca), Miguel Ángel Abril, del Centro Integrado de FP Hurtado de Mendoza (Granada), y Arturo Maciá, del IES Virgen de las Nieves (Granada), lograron también medallas de excelencia.

Todos estos reconocimientos constituyen un aval para la Formación Profesional que se imparte en Andalucía, cuyo propósito es impulsar la cualificación de nuestros futuros profesionales para afrontar con calidad los desafíos del sector productivo y de un mercado laboral cada vez más exigente.