El IES Aljanadic de Posadas (Córdoba) contará con un nuevo sistema de bioclimatización

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), mejorará el confort térmico del IES Aljanadic de Posadas (Córdoba), centro de Secundaria que en la actualidad cuenta con cerca de 500 estudiantes.

La intervención, tal y como ha manifestado el delegado territorial, Diego Copé, duran la visita que ha girado a dicho centro educativo en la jornada de este martes, se enmarca dentro del nuevo Plan de Bioclimatización que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha.

Dicho plan, con una inversión a nivel regional de 30 millones de euros, beneficiará a 19 centros de la provincia de Córdoba, que contarán en sus aulas con un sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática, una tecnología eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Esta cuantía se une a los 175 millones de euros ya invertidos en el primer plan. Además, y dentro del Programa Mejora tu Centro del curso 25/26, la Consejería destinará otros 55 millones a la climatización de los centros andaluces. Serán los propios equipos directivos, en función de su autonomía, los que actúen en base a sus necesidades reales y específicas.

INVERSIONES EN POSADAS

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha realizado desde 2020 inversiones en centros educativos de Posadas por valor de casi 350.000 euros. Entre ellas destacan la cubrición de la pista polideportiva (147.120 eurso) y renovación de carpintería exterior y lamas (88.699 euros) en el CEIP Andalucía, o la adecuación de espacios exteriores (50.327 euros) y eliminación de barreras arquitectónicas en el CEIP Nuestra Señora de la Salud.

Además y dentro del programa Mejora tu Centro del curso 24/25, los centros educativos de Posadas, tanto de titularidad de la Junta de Andalucía, como municipal, han recibido una dotación económica cercana a los 50.000 euros, destinada, tanto para adecuar las infraestructuras de los mismos, como para la adquisición de material inventariable.