El IES Ángel de Saavedra y el CEIP Alfar reciben el reconocimiento de la Junta en Córdoba

CÓRDOBA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha reconocido este miércoles en Córdoba a dos centros educativos de la provincia que recientemente han sido galardonados en los VII Premios a las Buenas Prácticas Bilingües y Plurilingües, el IES Ángel de Saavedra, de la capital, y el CEIP Alfar, de La Rambla, distinguidos a nivel andaluz por sus proyectos interdisciplinares e innovadores durante el curso 2023/24.

Ambos centros, en un acto que ha contado con la presencia del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, José Francisco Viso, han dado a conocer sus experiencias educativas, las cuales les han llevado a lograr el tercer premio en sus respectivas categorías.

En la modalidad de Infantil y Primaria, el CEIP Alfar ha sido reconocido por su proyecto 'The Moon', a partir de una metodología innovadora y diferentes actividades digitales, de investigación, audiovisuales, de gamificación o teatro que, a través de las áreas y materias del currículo, trabaja las efemérides más relevantes del entorno del alumnado, los objetivos de desarrollo sostenible, el CIL y los planes y programas del centro. Se trata de un proyecto con proyección internacional que parte de un contenido básico en las ANL: la Luna en todos sus ámbitos.

En la categoría que engloba a Secundaria, Bachillerato y FP, el IES Ángel de Saavedra ha sido distinguido por la práctica interdisciplinar e internivelar Plurilingüismo, Inclusión e Internacionalización: situaciones de aprendizaje multidisciplinares en la enseñanza bilingüe, focalizada en dos situaciones de aprendizaje, una en las áreas no lingüísticas y otra en las áreas lingüísticas.

Ambas tienen como producto, por un lado, la exposición de trabajos en papel y digital relacionados con el medio ambiente y otras actividades relacionadas con dicha efeméride y, por otro, un recital de poemas en diversas lenguas, 'Somos románticos', con motivo del Día Mundial de la Poesía.

La integración de elementos culturales y lingüísticos de diferentes países ha fomentado una mentalidad global y ha apoyado los objetivos de su acreditación Erasmus 'Focusing in and out: Attention to Diversity and Environment', profundizando en la atención a la diversidad y garantizando la sostenibilidad y la transferencia del proyecto a otros centros a través de la difusión en espacios virtuales y redes sociales.