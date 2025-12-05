El IES Francisco Javier de Burgos de Motril (Granada) celebra las III Jornadas Tecnológicas y de Emprendimiento

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, clausura las III Jornadas Tecnológicas y de Emprendimiento del IES Francisco Javier de Burgos de Motril. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MOTRIL (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha clausurado las III Jornadas Tecnológicas y de Emprendimiento del IES Francisco Javier de Burgos de Motril, donde ha destacado "el compromiso del centro con una formación innovadora y conectada con las necesidades del tejido empresarial".

La delegada ha puesto en valor "la alianza entre el sistema educativo y el sector empresarial", y ha felicitado a la comunidad educativa por una iniciativa que acerca la realidad del tejido tecnológico al alumnado y la implicación de las empresas participantes, Dempo, Natural Soft, ART System, Wiber, Coop. La Palma, Elektromaten Iberia y la Cámara de Comercio de Motril.

Martín ha subrayado que la presencia de estas empresas "demuestra que la alianza entre el sistema educativo y el tejido productivo es esencial para formar a los profesionales que la sociedad necesita".

Durante las jornadas, el alumnado ha participado en un programa intensivo de conferencias y mesas redondas con representantes de empresas líderes.

Destaca la ponencia de Sergio Banderas sobre soft skills o habilidades blandas, claves para la empleabilidad y la participación de antiguos alumnos del centro, que compartieron sus experiencias profesionales, sirviendo de referente y motivación para las nuevas generaciones.

La delegada ha destacado también la relevancia del IES Francisco Javier de Burgos "como motor formativo de la comarca".

El centro, con 87 docentes, 14 profesionales no docentes y 881 estudiantes, ofrece una amplia oferta que incluye Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y una completa Formación Profesional en la familia de Informática y Comunicaciones (Grado Básico, Grado Medio y dos Grados Superiores).

La delegada también enmarca estos esfuerzos en el contexto del liderazgo provincial en FP, recordando que Granada cuenta con 92 centros, más de 420 ciclos, más de 20.000 estudiantes y una oferta en constante ampliación hacia sectores estratégicos.

"Estos datos muestran hacia dónde avanza la educación en nuestra provincia: hacia una Formación Profesional innovadora, conectada con las empresas, orientada a la empleabilidad", ha afirmado.

Martín ha animado a los estudiantes a aprovechar la experiencia y la información aprendida, pues "el sector tecnológico en Granada y en toda Andalucía está creciendo, y os necesita".