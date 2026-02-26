El IES José de Mora de Baza (Granada) centra su Semana de la Ciencia en la salud global

XIII Semana de la Ciencia del IES José de Mora - JUNTA

BAZA (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El instituto de Educación Secundaria José de Mora de Baza (Granada) ha inaugurado su XIII Semana de la Ciencia, que durante dos días convertirá a este centro educativo en un espacio abierto de divulgación, experimentación y aprendizaje activo, con un llamamiento a la salud global.

Bajo el lema 'Salud global: ciencia, prevención y futuro', las jornadas han contado con el respaldo institucional de la delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Granada, María José Martín, y del alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos.

"La ciencia no solo se aprende: se vive, y centros como el IES José de Mora demuestran que la educación pública puede ser inclusiva, innovadora y estar profundamente conectada con la vida y con el futuro de nuestra juventud", ha asegurado la delegada.

Martín ha destacado la relevancia de conferencias como la impartida por Marco Antonio Martínez Cañadas sobre la influencia de la filosofía en la física, o la de la doctora María Tristán Manzano, especialista en la terapia CAR-T. Asimismo, ha subrayado la participación de investigadoras como Sofía Martín Caba y Úrsula Tutosaus Caballé.

También ha puesto de relieve el enfoque práctico y vivencial de la semana, con los laboratorios de Física, Química, Biología, Tecnología y Matemáticas convertidos en auténticos escenarios de descubrimiento. Especial atención ha merecido el Aula del Futuro y el Ateca, espacios pioneros que conectan al alumnado con la inteligencia artificial, la realidad virtual y las tecnologías aplicadas a la salud, todo ello en un entorno bilingüe que cuenta con el Programa de centro bilingüe en inglés de forma permanente.

Las autoridades han tenido la oportunidad de conocer de cerca iniciativas como 'Ciencia frente al fuego', que aborda la prevención de incendios desde la concienciación ambiental, o los talleres de ciencia al aire libre que se desarrollan en el patio del centro.

El IES José de Mora es un centro que, con 76 docentes, 14 profesionales no docentes y 825 alumnos y alumnas, se ha consolidado como un referente no solo para la ciudad, sino para toda la Comarca. La delegada ha resaltado las dimensiones y la complejidad del centro, que ofrece desde Educación Secundaria Obligatoria y Bachilleratos de Ciencias, Humanidades y Artes, hasta Ciclos Formativos de Grado Básico, Medio y Superior en familias profesionales como Administración, Guía en el Medio Natural o Enseñanza y Animación Sociodeportiva, sumando además una completa oferta para personas adultas.

El centro cuenta con programas como Igualdad, Bienestar Emocional, Investiga y Descubre, PROA y PROA+ 'Transfórmate', que fomentan la equidad y el acompañamiento escolar. Destaca también su proyección internacional con proyectos Erasmus+ acreditados hasta 2028 en enseñanzas escolares y FP. Un centro, en definitiva, abierto al mundo y en constante evolución.

La XIII Semana de la Ciencia continuará con una intensa programación que incluye talleres, experimentos, competiciones científicas y exposiciones. El broche de oro lo pondrá la Jornada de Puertas Abiertas a las familias y al conjunto de la ciudadanía para que puedan disfrutar de primera mano de esta aventura científica.