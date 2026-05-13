El IES Oretania, de Linares (Jaén), desarrolla el proyecto Cástulo Renace, que aúna historia e innovación tecnológica

Visita al IES Oretania para conocer el proyecto Cástulo Renace. - JUNTA

LINARES (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

El IES Oretania, de Linares (Jaén), desarrolla Cástulo Renace, un proyecto educativo interdisciplinar que combina historia, tecnología digital y patrimonio histórico a través de una metodología de aprendizaje basado en proyectos (ABP).

El viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada, acompañado por el secretario general de Formación Profesional, Florentino Santos, ha podido conocer de primera mano esta iniciativa durante una visita al instituto, que también ha contado con su director, José Francisco Fernández, y la alcaldesa, Auxi del Olmo.

Mediante este proyecto, el alumnado investiga, diseña, programa y comunica resultados reales, poniendo en práctica competencias vinculadas al análisis histórico, el modelado e impresión 3D, la documentación técnica, el desarrollo web, el pensamiento computacional y la comunicación digital, según ha informado este miércoles en una nota la Junta.

El proyecto se estructura en distintas fases a lo largo de varios cursos escolares. En la etapa actual, el alumnado ha desarrollado una colección de ajedreces históricos inspirados en las culturas íbera, romana y cartaginesa.

Se trata de una propuesta didáctica y patrimonial que une investigación histórica, diseño y fabricación digital para acercar distintas culturas y épocas a través del juego del ajedrez. Cada pieza incorpora una ficha educativa con información sobre su proceso de diseño, características técnicas, contexto histórico y aplicación didáctica.

Las próximas fases del proyecto, previstas para los siguientes cursos, contemplan el escaneo 3D de piezas del museo con el objetivo de crear un "museo accesible", así como la reproducción de maquetas en 3D de la ciudad íbero-romana, comenzando por las termas romanas, ampliando así las posibilidades de difusión y conservación del patrimonio histórico mediante herramientas tecnológicas.

El alumnado de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes realiza este trabajo en un entorno tecnológico avanzado dentro del Aula Ateca del IES Oretania.

En este espacio, el diseño y la impresión 3D de las distintas piezas se abordan con una metodología profesional que incluye modelado CAD, preparación para fabricación aditiva, configuración de 'slicers', ajuste de parámetros técnicos y validación de prototipos, reproduciendo un flujo de trabajo real vinculado al ámbito tecnológico y empresarial.